Wismar

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen den erst Anfang Dezember eröffneten Spielplatz „Affentheater“ an der Erich-Weinert-Promenade am Friedenshof zerstört. Die Randalierer haben offenkundig Pflastersteine aus den Treppenstufen herausgelöst und damit die Spielgeräte beworfen. Zudem wurde der Sandeimer vollkommen demoliert und verbogen. Das Bauamt hat den Eimer inzwischen demontiert. Darüber hinaus wurde ein Aufsatzelement abgerissen.

„Ich bin erschüttert und enttäuscht, dass es Mitbürgerinnen und Mitbürger gibt, die gemeinschaftliches Eigentum – im wahren Sinne des Wortes – mit Füßen treten und beschädigen“, sagte Senator Michael Berkhahn. Inbesondere deshalb, weil die Stadt gerade mit der Wohnumfeldgestaltung für Kinder und Jugendliche deren Aktivitäten positiv beeinflussen wolle. „Durch Vandalismus wird ihnen genau das Gegenteil vorgeführt“, sagte Berkhahn. „Wir bitten alle, uns dabei zu unterstützen, die Verursacher ausfindig zu machen, um sie zur Verantwortung zu ziehen. Die Hansestadt Wismar wird Anzeige erstatten.“

Der Spielplatz war in den vergangenen Monaten komplett umgestaltet und am Nikolaustag 2018 den Kindern übergeben worden. Die Stadt hatte in die Umgestaltung rund 50 000 Euro investiert.

OZ