Wismar

Am Donnerstagabend um 21.15 Uhr wurde die Polizei in Wismar in die Philipp-Müller-Straße, Ecke Friedrich-Wolff-Straße, gerufen. Ein leicht verletzter 51-Jähriger sei überfallen worden. Der Mann, der mental abwesend wirkte und kaum das Verbrechen in Worte fassen konnte, wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Das Polizeihauptrevier Wismar und der Kriminaldauerdienst sicherten Spuren. Dabei fanden die Beamten im Rucksack des Geschädigten betäubungsmittelverdächtige Substanzen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Wismar unter Tel.: 0 38 41 / 20 30 zu melden.

OZ