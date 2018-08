Wismar

Wismar kommt nicht zur Ruhe. Zwei Tage nach dem brutalen Übergriff auf einen Syrer in Wismar haben Männer ein Lokal in der Lübschen Straße mit Bierflaschen beworfen. Laut Angaben der Polizei wurden die Flaschen aus einem weißen Kleintransporter heraus auf die gastronomischen Einrichtung geschleudert. Zudem rief eine männliche Person eine „verfassungsfeindliche Parole“ gerufen. Durch den Flaschenwurf wurde niemand verletzt.

Die Polizei konnte durch eine schnelle Nahbereichsfahndung das Auto aufspüren. Die Insassen wurden kontrolliert, eine Strafanzeige aufgenommen. Zudem erhielten die Personen einen Platzverweis.

Syrer mit Eisenkette niedergeschlagen

Im Fall des verletzten Syrers in Wismar entscheidet das Amtsgericht am Freitag über einen Haftantrag gegen einen tatverdächtigen 26-jährigen Deutschen. Er war am Donnerstag vorläufig festgenommen worden. Der 20-jährige Syrer war nach Angaben der Polizei am späten Mittwochabend in einem Park mit einer Eisenkette geschlagen und verletzt worden. Der Mann erlitt einen Nasenbeinbruch und Prellungen. Da ein fremdenfeindliches Motiv vermutet wurde, war der Staatsschutz eingeschaltet worden.

Tatverdächtiger will selbst von Ausländern angegriffen worden sein

Der Syrer gab an, allein auf dem Heimweg von drei Deutsch sprechenden Männern angegriffen worden zu sein. Der Tatverdächtige bestritt den Vorwurf nach Angaben der Staatsanwaltschaft bei der polizeilichen Vernehmung. Er erklärte, selbst von Ausländern angegriffen worden zu sein, und berief sich dann auf sein Aussageverweigerungsrecht.

Kay Steinke/rnd/dpa