Wismar

Die Polizei in Wismar sucht den 13-jährigen Michale Senay. Der Junge wird seit dem 13. Februar, 8:30 Uhr, vermisst. Er trägt eine schwarz-weiße Winterjacke, eine dunkle Jeans und knöchelhohe, hellbraune Boots. Michale ist von sehr schlanker Gestalt und 1,63 Meter groß. Er hat einen dunklen Hautton und schwarzes, krauses Haar.

Michale ist aller Wahrscheinlichkeit nach zu Fuß unterwegs und ist der deutschen Sprache nur sehr eingeschränkt mächtig. Er stammt ursprünglich aus Eritrea. Vermutlich hält sich der Gesuchte in der Hansestadt Wismar oder in ihrem Großraum auf. Hinweise nehmen die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841/203224, dem Polizeinotruf oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

