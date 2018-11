Wismar

Die Schüler der Tanz- und Theatergruppe der Wismarer Astrid-Lindgren-Schule hatten sich schon lange darauf gefreut – auf ihre Fahrt nach Hamburg. Denn dort sollte ein Tanz-Workshop auf sie warten, den sie bei einem Wettbewerb im Frühjahr gewonnen hatten. Aus der Zugreise wurde allerdings nichts. Schuld waren Probleme mit dem Bahnverkehr – vor allem unzureichende Informationen für die Fahrgäste. „Dieses Erlebnis wird unseren Schülern noch lange in trauriger Erinnerung bleiben“, berichtet die Projektleiterin der Tanz- und Theatergruppe Denise Kretschmann.

Dabei fing der Tag voller Vorfreude für die Kinder im Alter von 8 bis 17 Jahren an. „Auf diesen Tag hatten sich unsere Schüler schon lange vorbereitet und gefreut. Mit der Deutschen Bahn sollte nun die Reise nach Hamburg gehen, die ich seit Wochen mit den Schülern, Eltern und Projektleitern vorbereitet habe“, sagt die Lehrerin. Während der Planung wurde auf der Internetseite der Bahn noch keine Einschränkung angegeben. Mit einem Zug der ODEG (Ostdeutsche Eisenbahn GmbH), die ihren Sitz in Parchim hat, sollte es zunächst von Wismar nach Schwerin gehen. Von der Landeshauptstadt aus wollten die neun Schüler mit ihren Betreuern dann mit der Deutschen Bahn bis Hamburg weiterfahren.

Auch andere Fahrgäste hatten falsche Informationen

Überraschenderweise war an dem betreffenden Samstag, es war der 27. Oktober, nun doch ein Schienenersatzverkehr von Wismar nach Schwerin vorgesehen. Dieser Bus sollte sogar eine halbe Stunde eher als der eigentlich geplante Zug abfahren. „Da wir uns alle rechtzeitig am Bahnhof eingefunden hatten, wäre das pünktliche Erreichen des Anschlusszuges trotz Schienenersatzverkehrs nach Schwerin problemlos möglich gewesen“, berichtet Denise Kretschmann. Aber: Im Reisecenter Wismar hätte man der Gruppe mitgeteilt, dass der Bus vom Bahnhof abfährt. Fuhr er aber nicht. Der Bus war vom Zob –drei bis fünf Gehminuten vom Bahnhof entfernt – gestartet. Am Bahnhof hätten zudem auch andere Fahrgäste gestanden, denen gesagt wurde, dass ihr Bus nach Schwerin von Bahnhof abfahre, anstatt vom Zob.

Herzzerreißende und herausfordernde Situation

„Mit der Erkenntnis, dass wir es nicht mehr zum Tanzworkshop schaffen würden, war die große Enttäuschung in den Gesichtern der Kinder nicht zu übersehen. Sie waren sehr traurig – einige weinten sogar“, erinnert sich ihre Projektleiterin. Auch für die Erwachsenen sei es emotional herzzerreißend und herausfordernd gewesen. Bevor der Tag überhaupt losgehen konnte, war er für die Reisegruppe der Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung schon zu Ende. „Einen Nachholtermin mit dem prominenten Tanzlehrer zu organisieren, das wird wohl nicht klappen. Das wäre sehr schwierig“, betont Denise Kretschmann.

Bahn weist auf Fehlinformation bei der ODEG hin

Bei der Deutschen Bahn weist man nach der Beschwerde indes die Schuld von sich. „Die ODEG hatte die Information nicht ins Netz gestellt. Unsere Kollegin von der Deutschen Bahn vor Ort in Wismar konnte es also gar nicht wissen“, sagt Bahnsprecherin Karin Schwelgin. Zwar tue es den Mitarbeitern der Deutschen Bahn leid. „Wir können aber in dem Fall nichts dafür“, betont die Sprecherin.

ODEG beklagt hingegen technische Probleme mit der Bahn

Die ODEG hat sich zu dem Fall bisher nicht geäußert. Auf der Internetseite weist das Unternehmen seine Kunden jedoch darauf hin, dass ODEG-Zugverbindungen in der App der Deutschen Bahn auf deren Internetseite zurzeit nicht korrekt angezeigt werden. Man arbeite mit Hochdruck an der Beseitigung der Störung.

Für die Kinder der Astrid-Lindgren-Schule war der verpatzte Ausflug eine herbe Enttäuschung: „Dass durch inkompetentes Management seitens der Deutschen Bahn so ein Höhepunkt ausfallen musste, wird unseren Schülern noch lange in trauriger Erinnerung bleiben“, sagt ihre Lehrerin. Die Schüler mussten vorzeitig von den Eltern abgeholt werden.

Michaela Krohn