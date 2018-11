Wismar

„Krieg ist niemals nur eine politische Entscheidung unter vielen. Krieg darf nie eine selbstverständliche Option sein.“ Mahnende Worte von Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) am Volkstrauertag. Bei der zentralen Gedenkveranstaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Rathaus in Wismar waren am Sonntag knapp 90 Gäste dabei.

Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) hielt das Totengedenken. Propst Marcus Antonioli von der Propstei Wismar der evangelisch-lutherischen Nordkirche betete für die Menschen, die bei Kriegen, in Diktaturen oder durch Gewalt und Verfolgung ums Leben gekommen waren.

Landtagsvizepräsidentin Beate Schlupp und Vizeadmiral Rainer Brinkmann Quelle: Norbert Wiaterek

Zuvor gab es eine Zusammenkunft auf dem Soldatenfriedhof an der Rostocker Straße. Beate Schlupp (CDU), erste Vizepräsidentin des Landtages, Justizministerin Hoffmeister (für den Präsidenten des Landesverfassungsgerichtes) und Thomas Beyer (für die Stadt und die Bürgerschaft) legten Kränze am Stein mit der Aufschrift „Zum Gedenken der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft“ nieder.

Dies taten auch Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss (SPD) sowie Vertreter der SPD-, CDU- und AfD-Landtagsfraktionen, der Fraktionen von SPD, CDU und Linke in der Wismarer Bürgerschaft, der Bundespolizei, des Bundesverteidigungsministeriums und des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge. Zuvor hatte der Landesverband der Jüdischen Gemeinden Mecklenburg-Vorpommern einen Kranz abgelegt. Für musikalische Untermalung sorgten der Posaunenchor Wismar auf dem Soldatenfriedhof und das Blechbläserensemble der Kreismusikschule „Carl Orff“ im Rathaus.

„Der Volkstrauertag ist für mich nicht nur ein Erinnern an die Vergangenheit, sondern auch eine Mahnung daran, dass Frieden die Maxime jeglichen politischen Handelns sein sollte“, erklärte Bürgermeister Beyer. „Die Erinnerung und das Gedenken verlangen von uns, auch klar Stellung zu beziehen und nicht die Augen vor Krieg und Leid in vielen Teilen der Welt zu verschließen. Sie mahnen uns, an die Menschen zu denken, die Leid erfahren durch Krieg und Vertreibung.“

Beate Schlupp erinnerte mit Blick auf Syrien, die Ostukraine und den Jemen daran, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist. „Wir brauchen Bildungsarbeit und kritisches Geschichtsbewusstsein, ein kritisches, aufgeklärtes Verhältnis zu unserer Vergangenheit“, meinte die Politikerin. „Gelebte Erinnerungskultur leistet einen nicht unerheblichen Beitrag für die gelebte Demokratie.“

Für Vizeadmiral Rainer Brinkmann, Stellvertreter des Inspekteurs der Marine und Befehlshaber der Flotte, ist der Volkstrauertag „mehr als eine Randnotiz zwischen Halloween und dem ersten Advent und mehr als eine lästige Pflicht“. Der Tag rufe dazu auf, einen wichtigen Beitrag zu Sicherheit, Toleranz und Frieden zu leisten - gegen das Vergessen, gegen Ignoranz und Gleichgültigkeit.

Norbert Wiaterek