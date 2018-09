Wismar

Vor über 20 Jahren hat es zwischen der Wismarer Stadtverwaltung und dem Unternehmen Egger Holzwerkstoffe aus St. Johann in Tirol umfangreiche vorbereitende Gespräche für eine Ansiedlung der weltweit agierenden Gruppe in der Hansestadt gegeben. Am 15. September 1998 erfolgte der erste Spatenstich für das Werk. Gemeinsam mit dem Sägewerk von KNT und der Hüttemann GmbH begründete Egger das Industriegebiet Haffeld. Seitdem spricht man vom Wismarer Holzcluster.

Das Areal der Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG umfasst 90 Hektar, was etwa 126 Fußballfelder ausmacht, und ist aktuell mit rund 1000 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber der Stadt.

Das gesamte Gelände des Haffeldes hat in den letzten 80 Jahren eine wechselhafte Geschichte erlebt. Wismar hatte 1933 die Nase vorn vor einigen Mitbewerbern, als die Dornier-Werke aus Friedrichshafen ein neues Werk errichten wollten. Am 1. Dezember 1933 wurden die Dornier-Werke Wismar GmbH, die ab 1938 als Norddeutsche Dornier-Werke GmbH mit Sitz in Wismar“ firmierten, gegründet. Der Hauptverwaltungssitz befand sich in der Adolf-Hitler-Straße 24 (heute Dr.-Leber-Straße). Auf dem Haffeld begannen emsige Bauarbeiten und schon 1934 waren die ersten Hallen fertig, beispielsweise die „Seehalle“ und später die „Flughalle“.

Viele Wismarer fanden nach der großen Arbeitslosigkeit hier Beschäftigung. Landeten die Flugzeuge zunächst noch auf einer Gras- und Sandbahn, so war 1938 die betonierte Start- und Landebahn fertig. Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges änderte sich die Situation schlagartig, da die Dornier-Werke als Rüstungsbetriebe eingestuft wurden und so auch Ziel von Luftangriffen wurden. Gleich der erste Angriff am 24. Juni 1940 galt den Flugzeugwerken. Zum schwersten Angriff kam es am 25. August 1944, bei das Werk I und auch des Haffeldes zu 80 Prozent zerstört wurden. 205 Menschen fanden den Tod.

Nach dem Krieg ordneten die Engländer am 16. Mai 1945 an, dass Mitarbeiter der Dornier-Werke die Panzersperren abbauen sollten. Ab 15. Juni 1945 wurden dort Küchengeschirr aus Aluminium produziert und Landmaschinen repariert. Am 20. Dezember 1945 erhielten die Norddeutschen Dornier-Werke Wismar den Demontagebefehl und das Werk hörte auf zu existieren.

Die Rote Armee, seit dem 2. Juli 1945 in Wismar, quartierte sich in die leer stehende Flakkaserne ein und das Dornier-Gelände auf dem Haffeld nutzte sie als Übungsgelände und später auch als Tanklager. Mit dem endgültigen Abzug der Roten Armee am 30. Juni 1993 aus Wismar konnte man an die Revitalisierung des Geländes gehen. Die Hansestadt sorgte mit eigenen finanziellen Mitteln und öffentlichen Fördermitteln dafür, dass das Gelände dekontaminiert und für eine Gewerbeansiedlung attraktiv hergerichtet wurde. Dazu kam die Anbindung an den Seehafen.

Diese und andere günstigen Umstände trugen im Wesentlichen zur Gründung des Holzclusters bei. Das Familienunternehmen Egger aus St. Johann erkannte die gute Lage und bereits ein Jahr nach dem ersten Spatenstich für die Errichtung des Werkes in Wismar wurde an der ersten Fertigungslinie produziert. Von 205 Mitarbeitern stieg die Anzahl der Beschäftigten kontinuierlich auf derzeit 1000.

Egger Wismar gehört bei der Produktion von Laminat zu den Top-Herstellern auf der Welt. Pro Minute werden 100 Quadratmeter produziert. Ein weiteres Produkt des Unternehmens ist die Grobspanplatte, auch OSB-Platte genannt. Täglich werden Lastkraftwagen und Container oder auch ganze Schiffe beladen und verlassen das Werk.

Schmidt Detlef