Wismar

Inge Huschner war gerade 18 Jahre alt, da hat sie den ersten Blumenstrauß von ihrem späteren Ehemann bekommen. „Es gab damals keine jungen Männer in Ventschow - Fritz war begehrt“, sagt sie. Schnell waren die beiden verlobt, aber geheiratet wurde erst fünf Jahre später. „Ich war Halbwaise“, sagt Fritz Huschner, „wollte ein Ersatzvater für meine beiden Schwestern sein und erst die beiden verheiraten“. Dies geschah im März und Juni 1953. Im September war er dann selbst an der Reihe und sagte in der Kirche in Jesendorf „Ja“ zu seiner Inge.

Zur Galerie Sonnabend feiern Inge und Fritz Huschner anlässlich ihrer eisernen Hochzeit ein großes Fest mit der ganzen Familie

Nur bei Kleinigkeiten wird sich gekabbelt

Inzwischen sind sie 88 und 92 Jahre alt und blicken auf 65 Ehejahre zurück. Genug Zeit also, um sich perfekt aufeinander einzuspielen. „Wenn wir uns mal kabbeln, dann geht es meistens darum, ob das Fenster auf soll oder zu bleibt“, sagt Inge Huschner. „Ich hab immer Hitzewallungen und mein Mann leidet unter Frostanfällen.“ Beim Fernsehprogramm sind sie sich aber meistens einig und sehen sich am liebsten Konzerte an. „Ich gucke auch gerne diese politischen Gesprächsrunden“, sagt Inge Huschner. Ihr Mann sieht sich derweil lieber Sportsendungen an. „Ich überlasse ihm dann das Revier und verschwinde nach oben“, sagt die 88-Jährige, denn das könne man einem Mann ja nicht verbieten.

Aktive Teilnahme am Leben hält die beiden fit

Seit 23 Jahren lebt das Ehepaar in Redentin in der Nähe ihres Sohnes Norbert. Zuvor waren sie 42 Jahre lang in der Dahlmannstraße zu Hause. Aber sie fühlen sich sehr wohl etwas außerhalb und schätzen die Nähe zu ihrem Sohn. „Ich laufe seit zehn Jahren am Stock, meine Frau ein paar Jahre länger“, sagt Fritz Huschner. Da sei es gut, eine funktionierende Familie um sich herum zu haben. Dennoch sind die beiden sehr fit. Zu ihrem kleinen Reihenhaus, übrigens mit Keller und erstem Stock, zählt auch ein Garten, auf dessen Terrasse sich die beiden leidenschaftlich um die vielen Blumen kümmern. Und auch geistig ist das Jubelpaar noch voll auf der Höhe. „Die rufen mich nicht an, weil sie einkaufen müssen oder das Gras ’n bisschen hochsteht“, sagt Sohn Norbert, „nein, die wollen alles durchdiskutieren, von Dresden bis hin zu Trump“. Man müsse sich eben mit den Menschen beschäftigen und die Tagespresse verfolgen, sind sich die Eheleute einig.

Fritz Huschner geht bald wieder zur Schule – bei Enkelin Elisabeth

Und des Lernens müde ist der ehemalige Lehrer sowieso noch lange nicht. „Wissen Sie, was jetzt passieren wird“, fragt er sichtlich stolz, „ich werde wieder zur Schule gehen“. Urenkelin Elisabeth hat ihn neulich gefragt, ob er denn auch das arabische Alphabet könne. Kann er nicht, sagte er. Wenn sie das nächste Mal zu Besuch kommt, werde sie das ändern, hat sie versprochen. „Man kann immer lernen, von der Wiege bis zur Bahre“, sagt der 92-Jährige, „ich bin immer noch aufnahmebereit“. „Na ja“, kontert seine Freu leise und grinst.

Eheleute freuen sich über ihr Jubiläum

Zu seinen größten Hobbys zählt das Skatspielen. „Da kannte Vater nichts, das war echt härteste Schule bei ihm“, sagt Sohn Norbert. „Ja, da konnte er wirklich streng sein“, bestätigt Inge Huschner. „Aber Muddern war eigentlich trotzdem immer der Chef“, sagt Norbert. Das wird auch gleich im nächsten Moment deutlich, als der Bürgermeister, der zum Gratulieren vorbeigekommen war, sich zum nächsten Termin verabschieden will. „Ne“, sagt Inge Huschner mit einem dicken Ausrufezeichen hintendran und lädt ihn noch auf Schnittchen ein. Inge und Fritz Huschner freuen sich, dass sie dieses Fest feiern dürfen. „Vor fünf Jahren haben wir noch gedacht, ob wir das wohl noch erleben werden“, sagt die Jubilarin. Aber ihr Ehemann hat die beste Erklärung parat, warum es bei ihnen so gut läuft: „Nimm di nix vör, denn sleiht di nix fehl“, sagt er.

Dana Frohbös