Wismar

Das Couponheft „wismarPLUS“ erfreut sich weiter einer guten Resonanz sowohl bei Einheimischen wie Touristen. Sie entdecken die Hansestadt und nutzen dabei ermäßigte Eintrittspreise und Wertgutscheine. Zum 1. April 2016 erstmals herausgegeben, sind die Verkaufszahlen von anfangs 22 auf inzwischen 380 Hefte im Jahr gestiegen. In diesem Jahr könnte sich der Absatz sogar auf 400 Hefte erhöhen, berichtet Norbert Huschner, Leiter des Amtes für Welterbe, Tourismus und Kultur. Die Stadtverwaltung und ihre zwölf Aktionspartner halten dies für „eine gute Entwicklung“. Deshalb soll das Couponheft im kommenden Jahr fortgeführt und sogar erweitert werden.

Einzelhändler machen mit

Erstmals wollen sich die Initiativen des Wismarer Einzelhandels – die „Guten Adressen“ und „Wismars Lieblinge“ – beteiligen, kündigt Huschner im Wirtschaftsausschuss der Bürgerschaft an. Dann würde sich die Ersparnis für den Couponheft-Inhaber weiter erhöhen. Jedes Angebot darf er einmalig in Anspruch nehmen. Von zunächst 18 Euro beträgt die Ersparnis inzwischen 48,80 Euro, wenn er alle Vorteile nutzt. Durch die Erweiterung im kommenden Jahr sind es 60,80 Euro. Der Heftpreis von zwölf Euro ist bereits abgezogen. Die Hansestadt erzielt durch den Verkauf von 380 Heften 4560 Euro, der Aufwand betrage laut Huschner rund 2062 Euro.

Aussichtsplattform ist beliebt

In der Auswertung haben Wismars Touristiker festgestellt, dass die Erlebnisangebote je zur Hälfte von Gästen und von Wismarern genutzt wurden. Die Renner seien nach wie vor die kostenlose Stadtführung, die Fahrt mit dem Aufzug auf die Aussichtsplattform von St. Georgen sowie der 3D-Animationsfilm „Bruno Backstein“. Diese drei touristischen Höhepunkte sind im Kaufpreis des Couponheftes bereits enthalten. Ferner würden die Angebote von Partnern in der Altstadt und am Alten Hafen auf großes Interesse stoßen. Weniger eingesetzt wurde das Couponheft für den Besuch des Wonnemars, des Phantechnikums, des Tierparks und des „Mumpitz“. Allesamt Einrichtungen, die eigentlich Familien gern nutzen.

Mit dem Aufzug können „wismarPLUS“-Inhaber einmalig kostenlos zur Aussichtsplattform der Georgenkirche fahren. Quelle: Haike Werfel

Nahbus ins Boot holen?

Deshalb regen die Ausschussmitglieder Frieder Weinhold (CDU) und Christian Speck (Für Wismar) an, den Nahbus für „wismarPLUS“ zu gewinnen: für eine ermäßigte Fahrt zu den genannten Einrichtungen. Der Verkehrsbetrieb des Landkreises sei bereits 2016 Partner gewesen, da hätten lediglich zwei Nutzer davon Gebrauch gemacht, berichtet Sibylle Donath, Leiterin der Tourismuszentrale. Das Busunternehmen zog sich deshalb wieder zurück.

Extra-Heft für Familien angeregt

Christian Speck hinterfragt das Rabattangebot der vier Einrichtungen, ob beispielsweise das Wonnemar nicht für die Familienkarte einen Vorteil gewähren könnte. „Die Partner sagen uns, was sie anbieten wollen, wir können sie nicht zu etwas zwingen“, erklärt Norbert Huschner. „Wie kann man Familien das Couponheft schmackhaft machen?“, beschäftigt auch Robby Heesch (FDP). Die Stadt könnte ein Extra-Heft für Familien anbieten, schlägt Bernd Hilse (Die Linke) vor. Das gefällt auch Frieder Weinhold.

Marketing diskutiert

Zudem diskutiert der Wirtschaftsausschuss das Marketing, wie Gäste schon vor ihrem Wismar-Besuch auf das Couponheft aufmerksam werden. Derzeit ist es in der Wismarer Tourist-Information erhältlich. Im nächsten Jahr soll es probeweise im Wonnemar-Resort verkauft werden. Die Werbung erfolge laut Huschner im Internet wie auch über Flyer, die in 180 Hotels und Pensionen der Stadt ausliegen. Geplant ist die Bewerbung von „wismarPLUS“ schon während der Kommunikation mit dem Gast vor dem Wismar-Aufenthalt, kündigt Sibylle Donath an. „Zudem wollen wir den Vertrieb erweitern und den Flyer dem Stadtanzeiger beilegen.“ Die neun Ausschussmitglieder befürworten einstimmig die Fortführung von „wismarPLUS“. Die Bürgerschaft entscheidet am 29. November darüber.

Die Erlebnisangebote Die Tourist-Information bietet eine öffentliche Stadtführung (7 Euro), den Besuch der Aussichtsplattform von St. Georgen und den Eintritt zum 3D-Film im Marienkirchturm (jeweils 3 Euro) an. Das Schabbell reduziert den Eintritt um 3 Euro. Das Theater verkauft zwei Karten zum Preis von einer, die im Schnitt 15 Euro kostet. Für NDR-Konzerte gibt es 20 Prozent Preisnachlass, die Ersparnis beträgt 7 Euro. Die Hanse Sektkellerei lädt zur Besichtigung des „Alten Gewölbes“ inklusive drei Sektproben ein, Ersparnis 5 Euro. Die Adler-Reederei spendiert eine nicht-alkoholische Kaffeespezialität bis zu 3 Euro. Das Wonnemar gewährt 15 Prozent Preisnachlass auf den Eintritt, das spart 3,60 Euro. Im Phantechnikum gibt es einen Wertgutschein für 2 Euro. Der Tierpark ermäßigt den Eintritt um 2 Euro. Das Mumpitz gewährt 20 Prozent Preisnachlass auf den Eintritt, das spart 3,20 Euro. Die neuen Partner, „Wismars Lieblinge“ und die „Guten Adressen“, geben bei einem Mindesteinkauf von zehn Euro jeweils einen 2-Euro-Coupon.

Haike Werfel