Wismar

Umringt von stolzen Eltern, aufgeregten Geschwistern und glücklichen Großeltern sind die ABC-Schützen der Wismarer Seeblick-Schule bei ihrer Einschulung gewesen. Schick herausgeputzt fieberten sie auf Sitzbänken vor dem Schuleingang unter freiem Himmel und bei strahlendem Sonnenschein ihrem ersten Gang in die Klassenzimmer entgegen. Bevor sie die jedoch erkunden konnten, wurden sie von ihren Mitschülern der zweiten Klassen begrüßt – mit fröhlichen Liedern und lustigen Sprüchen. Nach dem sehr unterhaltsamen Programm gingen die rund 50 Kinder mit ihren Lehrerinnen in ihre künftigen Klassenzimmer und anschließend zu den Feiern mit ihren Familien.

Die Kinder der Seeblick-Grundschule gehören zu den insgesamt 330 Schülern, die seit diesem Jahr in Wismar zur Schule gehen.

So auch in Dorf Mecklenburg. „Wir haben nun zwei neue Klassen hinzubekommen – eine mit 23 und eine mit 24 Schülern“, sagt Schulleiterin Katja Schuster. Insgesamt besuchen 173 Kinder die Grundschule in Dorf Mecklenburg Nach der Einschulungszeremonie sind die ABC-Schützen in ihre jeweiligen Klassenräume gegangen, während der Schulhof voll mit ungeduldig wartenden Eltern und Verwandten ist. In den Räumen der Klassen 1a und 1b zeigen die Lehrerinnen den Schülern ihre ersten Schulhefte und berichten, was sie alles lernen werden. Nach wenigen Minuten geht es dann für die Kinder raus zum Fototermin und zurück zu den stolzen Eltern.

Ähnliches Bild in Bobitz: Die vergleichsweise kleine Grundschule mit insgesamt 82 Schülern hat nun 21 hinzubekommen. Sie haben am Sonnabendnachmittag zum ersten Mal ihren Klassenraum gesehen – den Ort, an dem sie nun lesen, schreiben und rechnen lernen werden. Die wichtigste Person für die kommenden Jahre in der Schule wird ihre Lehrerin Regina Menzel sein. Schulleiterin Christine Wilczek stellte den 21 Kindern, die ab heute in Bobitz die erste Klasse besuchen, auch das weitere Schulpersonal vor: unter anderem Hausmeister, Sekretärin und Horterzieherin sowie die anderen Lehrer.

Einige der größeren Kinder haben sogar ein Theaterstück für ihren neuen Mitschüler aufgeführt: „Der Buchstabenfresser“. Während einige der neuen Schüler noch ganz schüchtern auf der Bank in der ersten Reihe der Bobitzer Schulsporthalle saßen, waren andere wiederum besonders neugierig. Eines haben sie jedoch gemeinsam: In den nächsten Jahren werden sie viele Erlebnisse in ihrem Schulalltag teilen.

Michaela Krohn und Kerstin Schröder