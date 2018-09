Wismar

Die Fenster werden mit großen Holzbalken stabilisiert, zwei Löcher sind vor dem Haus bereits ausgebaggert worden: An den beiden Brandhäusern am Wismarer Marktplatz bauen Mitarbeiter der Firma Stahlbau Ruhnke in den kommenden Tagen eine Stahlkonstruktion auf zur Sicherung der historisch wertvollen Rückwand des Hauses am Markt 18.

Danach soll der Giebel zur Marktseite ebenfalls mit einem Stahlkorsett gesichert werden. Die Arbeiten haben sich etwas verzögert, da noch ein Fundament von „Werners Eiscafé“ beseitigt werden musste. Das hatte sich vor dem Gebäude befunden und wurde abgerissen, um Platz für den Kran zu schaffen, der das Stahlgerüst aufbaut. Ende April waren zwei historische Gebäude am Markt durch einen Brand völlig zerstört worden. Die Ursache war Brandstiftung.

Schröder Kerstin