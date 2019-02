Wismar

In den kommenden Tagen gibt es viele Veranstaltungen in der Region. Zu einer Operetten-Revue lädt das Primavera-Ensemble aus Berlin am Sonnabend, dem 9. Februar, um 17 Uhr in den Bürgerschaftssaal im Wismarer Rathaus Wismar ein. Die Berliner Künstler begeistern seit vielen Jahren auf ihren Gastspielen zahlreiche Zuschauer und erobern mit Melodien von Strauss, Millöcker, Zeller und anderen Operettenkomponisten die Herzen der Musikliebhaber. Die musikalische Leitung übernimmt die virtuose Pianistin Daniela Müller, die frech und charmant durch das Programm führt. Karten gibt es im Servicecenter der OSTSEE-ZEITUNG in der Mecklenburger Straße 28 oder telefonisch unter 03841 / 415611.

Ebenfalls am Sonnabend ist auf dem Gelände des Kreisagrarmuseums in Dorf Mecklenburg das mittlerweile 12. Schlachtefest zu erleben. Zu dem sind in den vergangenen Jahren immer sehr viele Besucher gekommen, um sich von einem Fachmann erklären zu lassen, wie der Vorgang des Schlachtens abläuft. Ab 10 Uhr beginnt das Fest mit der Musik von den Klasbachtalern. An den Ständen können Lebensmittel zum Mitnehmen gekauft werden. Für den kleinen Hunger zwischendurch werden Rauch- und Bratwurst, Erbsensuppe, Kaffee, Tee, Kuchen und Glühwein angeboten. Ebenfalls erhältlich sind Käse, Honig, Brot und Fisch. Der Eintritt beträgt 2 Euro.

Die fünfte Jahreszeit feiert der Bobitzer Carneval Club ( BBC) am Sonnabend, 9. Februar, mit Tanz, Musik und viel närrischem Treiben. Karten für die zweite Saison-Party in der Sporthalle gibt es bei Blume Bobitz an der Wismarschen Straße während der Ladenöffnungszeiten. Die dritte und letzte Faschingsveranstaltung des BBC findet am Sonnabend, dem 16. Februar, statt.

Wer ein bisschen Wintersport machen möchte, kann in der überdachten Eisbahn im Alten Hafen Schlittschuhe fahren. Möglich ist das noch bis zum 17. Februar täglich in der Zeit von 10 bis 20 Uhr. Ausreichend Schlittschuhe von Größe 25 bis 50 sind vorhanden genauso wie die beliebten Lauflernbobbys für Kinder. Der Eintritt für Kinder und Studenten beträgt 2,50 Euro, für Erwachsene 4 Euro. Kleine Snacks und Getränken können gekauft werden.

Kerstin Schröder