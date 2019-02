Wismar/Schwerin

„Ich hatte Todesangst, ich dachte, ich sterbe.“ Marita Vogt kämpft in der Schweriner Staatskanzlei mit den Tränen. Im Oktober 2017 ist etwas passiert, was ihr ganzes Leben verändert hat: Zwei große, schwere Hunde stürzen sich auf die zierliche Frau, verbeißen sich in ihrem Bein und lassen nicht mehr los. Die Wismarerin schreit um ihr Leben und wird gerettet – von Britta und Ronald Bohm. Am Mittwoch ist das Ehepaar für die „selbstlose Rettungstat“ von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) öffentlich belobigt worden – im Beisein von Marita Vogt. Die 62-Jährige ist sicher: „Ohne die beiden würde ich nicht mehr leben.“

Panische Angst vor großen Hunden

Die Wismarerin ist von dem Angriff noch immer gezeichnet. Die Hunde haben ein Stück aus ihrem Oberschenkel gerissen. „Ich wurde fünfmal operiert“, erzählt Marita Vogt. Und dann ist da diese große psychische Belastung: „Ich habe panische Angst vor großen Hunden und kann auch nicht mehr arbeiten.“ Lange Zeit habe sie in der Schweriner Rettungsleitstelle Notrufe entgegengenommen. Ein Job, den sie gerne ausgeübt hat. Doch seit ihrem eigenen Notfall kann sie das nicht mehr. Denn es gehen auch Anrufe zu Hunde-Angriffen ein. „Einmal wurde ein kleines Kind in den Kopf gebissen, das kann ich nicht vergessen.“ Und da Marita Vogt keinen Verwaltungslehrgang absolviert hat, kann sie innerhalb ihrer Arbeitsstelle nicht umgesetzt werden. Das heißt: Bald wird die Wismarerin arbeitslos sein. Als alleinstehende Besitzerin eines Eigenheimes stünde sie damit vor einer ungewissen, finanziellen Zukunft.

Hunde springen über den Zaun

Zu ihren beiden Rettern pflegt Marita Vogt einen guten Kontakt. Sie ist es auch gewesen, die die Zwei für eine öffentliche Belobigung vorgeschlagen hat: „Ich bin ihnen so dankbar, dass sie mir geholfen haben.“

Rückblick: Marita Vogt geht am 26. Oktober 2017 gegen 17 Uhr mit ihrem kleinen Jack Russell Terrier spazieren. Ihr Hund ist angeleint, als ein zweiter Jack Russell Terrier dazukommt. Die Tiere kabbeln sich. Als die Wismarerin die verhedderte Leine wieder auseinandermachen machen will, seien zwei große Mischlingshunde über den Zaun eines angrenzenden Grundstücks gesprungen und auf sie zugestürzt. Marita Vogt versucht, auf ein Auto zu flüchten, doch die Hunde reißen sie zu Boden und beißen immer wieder zu. Britta und Ronald Bohm hören ihre lauten Schreie. Sie kommen aus ihrem Haus gerannt und versuchen zunächst, die Tiere mit lauten Schreien und Tritten zu vertreiben. Doch die lassen ihr Opfer nicht los. „Sie hatten sich richtig in sie verbissen“, erinnert sich Ronald Bohm. Seine Frau holt schnell Schneeschieber und Knüppel. Damit schlagen sie auf die Hunde ein. Die laufen schließlich weg. Marita Vogt kommt schwer verletzt in die Klinik und muss notoperiert werden. Mehrere Wochen wird sie in der Klinik behandelt. Was sie besonders ärgert: Die Besitzerin des anderen Jack Russell Terriers hätte ihr nicht geholfen. Die Hunde hätten deren Tochter gehört, sie seien etwa 80 Zentimeter groß gewesen, der Zaun hätte nur eine Höhe von etwa 60 Zentimetern gehabt. Was aus den Hunden geworden ist, weiß Marita Vogt nicht.

Retter haben großen Mut bewiesen

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ist von der Rettungstat beeindruckt. Mit seinem beherzten Einsatz hätte das Ehepaar Bohm Marita Vogt vor weiteren schweren Verletzungen geschützt. „Sie haben sich selbst in Gefahr gebracht. Das ist nicht selbstverständlich“, lobt die Ministerpräsidentin. Die Retter hätten großen Mut bewiesen. „Darauf können sie stolz sein.“ Die Gesellschaft brauche solche Menschen, die Verantwortung übernehmen: „Eine Gesellschaft ist nur lebensfähig und lebenswert mit Menschen, die aufeinander achtgeben und füreinander da sind. Das ist die Gesellschaft, die ich mir für Mecklenburg-Vorpommern wünsche“, ergänzt Manuela Schwesig. Und Marita Vogt tröstet die Ministerpräsidentin mit den Worten: „Dieser Vorfall hätte jeden aus der Bahn geworfen.“ Die Wismarerin hat eine Therapie hinter sich. Doch sie weiß: „Bis alle Wunden geheilt sind, braucht es noch sehr viel Zeit.“

Innenministerium begutachtet die Vorschläge

Ihre Retter sind bescheiden und sagen: Marita Vogt hätte bei dem Angriff sterben können. Verletzungen haben die Zwei beim Vertreiben der Hunde nicht davongetragen. „Wir würden immer wieder in einer solchen Situation helfen“, betonen sie. Einmal die Ministerpräsidentin persönlich zu treffen, sei ein besonderes Erlebnis gewesen: „Sie war sehr sympathisch“, sagen die Bohms. Ihr Auto hat bei dem Angriff auch etwas abbekommen – es ist das Fahrzeug gewesen, auf das Marita Vogt flüchten wollte. Etwas findet sie besonders demütigend: Dass sie vor Gericht beweisen musste, keine Mitschuld zu haben. „Ich musste beweisen, dass ich meinen Hund an der Leine und nicht auf dem Arm hatte“, erzählt sie. Damit ihre Lebensretter eine öffentliche Belobigung bekommen, hat sie sich an das mit dem Vorfall befasste Ordnungsamt gewandt. Das hat die Unterlagen ans Innenministerium weitergeleitet, das alle eingereichten Vorschläge begutachtet und dann würdige Helfer der Ministerpräsidentin empfiehlt.

Kerstin Schröder