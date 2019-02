Wismar

Die „Panda“ ist das erste Großschiff, das an den kürzlich eröffneten Liegeplätzen 23 und 24 im Wismarer Seehafen festgemacht hat. Der 170 Meter lange und 27 Meter breite Massengutfrachter wird voraussichtlich bis Ende dieser Woche knapp 15 000 Tonnen Stahlprodukte aus dem Mittelmeerraum in der Hansestadt löschen.

Ende letzten Jahres wurden im Seehafen die Baumaßnahmen an der neu geschaffenen Umschlag- und Lagerfläche, die rund 47 000 Quadratmeter groß ist, beendet. Aufgrund des 330 Meter langen Kais können nun Großschiffe mit einer Länge bis zu 294 Metern anlegen. „Die Erschließung weiterer Märkte nach Übersee ist damit möglich, und so stärkt diese Ausbaumaßnahme nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit des Seehafens, sondern des gesamten maritimen Standortes in Wismar“, so die Seehafen GmbH.

OZ