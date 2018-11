Wismar

Der Fachkräftemangel macht auch vor den Unternehmen in Nordwestmecklenburg nicht halt - immer mehr können ihren Bedarf an Arbeitskräften nicht mehr decken. Deshalb gibt es am 27. Dezember in der Markthalle Wismar den 1. Rückkehrertag des Landkreises. Organisiert vom Welcome Service Center. Zwischen 10 und 14 Uhr präsentieren sich Firmen mit Sitz in Nordwestmecklenburg, um potentielle Arbeitnehmer für sich zu gewinnen. Dabei hat man es besonders auf Fachkräfte abgesehen, die vor Jahren wegen der Arbeit den Landkreis verlassen haben und wieder zurück möchten. „Was nicht heißt, dass nicht auch Pendler oder Menschen aus anderen Bundesländern, die hier gerade Urlaub machen und an einem Wechsel ihres Lebensmittelpunkts interessiert sind, gern gesehen sind", sagt Martin Kopp, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbH, zu dem das Welcome Service Center gehört.

Für diesen Tag sind 30 Unternehmen mit etwa 300 Jobs angestrebt, 25 haben bereits zugesagt. „Bis zum 23. November können sich Arbeitgeber noch für diesen Tag anmelden“, so Kopp. Für die sei das kostenlos - eine Möglichkeit gerade auch für kleinere Firmen, Handwerksbetriebe und Gewerbetreibende ohne großen Aufwand vielleicht die gesuchten Fachkräfte zu finden. Der Kontakt kann via Email an a.brendler@nordwestmecklenburg.de oder per Telefon über 03841 - 3040 9843 aufgenommen werden. Auf der Internetseite www.wsc-nwm.de gibt es weitere Informationen zum Rückkehrertag.

Das Welcome Service Center ist ein Projekt der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg, einem Unternehmen des Landkreises Nordwestmecklenburg. Es wird vom Land Mecklenburg-Vorpommern durch Mittel des Europäischen Sozialfonds sowie durch Mittel der Wirtschaftsinitiative Ostseeraum Wismar (WOW) e. V. und des Landkreises Nordwestmecklenburg gefördert.

OZ