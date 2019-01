Wismar

Sieben Mannschaften sind in der Sporthalle am Wismarer Kagenmarkt beim Fussballturnier der E-Junioren des SV Schiffahrt/Hafen Wismar an den Start gegangen. Der Sieger wurde in vielen spannenden Spielen in direkten Vergleichen untereinander ermittelt. Turniersieger wurde der Ratzeburger SV. Aber auch die Gastgeber waren erfolgreich: Die E1-Junioren des SV Schiffahrt/Hafen Wismar belegten Platz 2. Der dritte Platz ging an die F1-Junioren.

Bei den Einzelleistungen gingen die Titel nach Nordwestmecklenburg: Als beste Spielerin wurde Marie Daritke vom FC Schönberg gewählt. Schiffahrt Hafen Wismar stellte mit Tillmann Müller den besten Torschützen und mit Lysander Malek den besten Torwart.

Das Foto zeigt die Spieler und Betreuer der E1, E2 und F1-Junioren des Gastgebers SV Schiffahrt/Hafen Wismar.

OZ