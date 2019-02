Wismar

Die meisten Kinder kennen Bauwerke, die sie ganz genau benennen können, wie zum Beispiel das Theater oder Kino. Aber wieso lassen sich ganz unterschiedlich aussehende Gebäude so eindeutig benennen? Auf diese Frage wird Professor Oliver Hantke in der nächsten Kinder-Uni eingehen und sich dabei auch in die Häuser begeben. Weil Menschen in Häusern und Gebäuden wohnen, lernen, arbeiten und sich bewegen, kann er auch auf die Erfahrung der Kinder-Uni-Studenten bauen. Auch wenn kein Raum dem anderen gleicht, kann man sie bestimmten Gruppen zuweisen. Aber warum können wir das? Und: Was macht ein Haus zu einem bestimmten Gebäude? Diese Fragen wird der 46-jährige Professor, der an der Fakultät Gestaltung der Hochschule Wismar Innenarchitektur, Grundlagen des Entwerfens, Planung und Entwurf lehrt, beantworten – am Freitag, dem 22. Februar.

Professor Oliver Hantke Quelle: Hochschule Wismar

Die Vorlesungen beginnen um 15 Uhr und um 16.30 Uhr auf dem Wismarer Campus im Hörsaal 101. Sie sind für Kinder zwischen acht bis zwölf Jahren gedacht. Anmeldungen sind über die Webseite www.hs-wismar.de/kinderuni möglich, per E-Mail (kinder-uni@hs-wismar.de), telefonisch bei Silke Schröder (03841 / 75372 09) oder direkt vor der Vorlesung. Die Teilnahme ist kostenlos. Eltern, Verwandte und Freunde können die Vorlesung per Videoübertragung verfolgen.

Oliver Hantke wurde in Brixen/ Italien geboren und studierte von 1998 bis 2004 Architektur an der Technischen Universität Darmstadt. An der Wismarer Hochschule lehrt Professor Hantke seit 2012.

OZ