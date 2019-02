Wismar

Die Polizei hat einen Ladendieb in einem Einkaufsmarkt in der Wismarer Altstadt gefasst – und zwar als Wiederholungstäter. Zuvor hatte ein Ladendetektiv den Mann beim Klauen erwischt und eine Anzeige erstattet. Dazu lieferte er eine Videosequenz, auf der die Tat des flüchtigen jungen Mannes zu beobachten war. Nur etwa vier Stunden später kam der Dieb zurück. Der Detektiv rief deshalb die Polizei und informierte sie darüber, dass sich der Tatverdächtige wieder Sachen in seinen Rucksack stecken würde. Als die Beamten des Polizeihauptreviers eintrafen, stellten sie den Mann und kontrollierten ihn. In seinem Rucksack fanden sie diverse Gegenstände aus dem Einkaufsmarkt. Der 18-Jährige sagte, er habe die Sachen bezahlen wollen. Geld oder Geldkarten hatte er jedoch nicht dabei. Darüber hinaus bemerkten die Polizisten, dass der Rucksack mit Alufolie präpariert war. Sie leiteten Ermittlungsverfahren ein. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag.

Kerstin Schröder