Wismar

Schön warm ist es im neuen Haus der Wismarer Friedhofsgärtner. Dafür sorgt eine Luftwärmepumpe. Die alte Unterkunft, eine Baracke am Eingang des Ostfriedhofs, ist nicht so gut isoliert gewesen – auch das Inventar und die Sanitäranlagen waren veraltert. Deshalb haben die städtischen Friedhofsgärtner nun eine moderne Unterkunft bekommen – am Klußer Damm hinter der ehemaligen Bergbrauerei. Seit seit zwei Wochen können sie sich hier umziehen, nach der Arbeit duschen oder in der Mittagspause etwas essen.

Am Mittwoch ist mit einem kleinen Sektempfang die offizielle Inbetriebnahme erfolgt – im Beisein der Baufirmen und der 13 neuen Nutzer. Zu denen gehören Simone Schernell und Kathy Ströhl. Die beiden Frauen freuen sich über die verbesserten Arbeitsbedingungen: „Das Haus ist schön geworden“, betonen die Friedhofsgärtnerinnen. Die Duschen in der alten Baracke hätten sie aufgrund des schlechten Zustandes nur ungern benutzt. Simone Schernell ist seit 1983 dabei und hat die jahrelange Suche nach einem neuen Quartier für sich und ihre Kollegen verfolgt.

Wie die Leiterin der Friedhofsverwaltung, Grit Schaller-Uhl, berichtet, seien seit dem Jahr 2007 unterschiedliche Standorte untersucht worden – unter anderem das Leichenwärterhäuschen. Auch eine Sanierung der alten Baracke, die 1966 erbaut wurde, sei im Gespräch gewesen. Letztlich habe man sich dann auch aus Kostengründen für einen Neubau auf dem Betriebshof entschieden. Kostenpunkt für das Haus: 250 000 Euro. Weitere 100 000 Euro sind in die Gestaltung der Außenanlage investiert worden. Die Sanierung des Leichenwärterhäuschens wäre doppelt so teurer gewesen.

Nachdem zehn Jahre lang nach einer Lösung gesucht wurde, ist der eigentliche Neubau dann ziemlich schnell erfolgt. „Gerade einmal ein Jahr hat es von der Planung bis zur Inbetriebnahme gedauert“, erzählt die Leiterin der Friedhofsverwaltung. Für Grit Schaller-Uhl ist das Haus, das in Holzrahmbauweise entstanden ist und eine Nutzfläche von 120 Quadratmetern hat, „ein gelungener Bau“. Ein Teil der alten Unterkunft an der Schweriner Straße wird ebenfalls weiter genutzt. Das in der Baracke enthaltene WC kann nun von den Friedhofsbesuchern als öffentliche Toilette benutzt werden.

Kerstin Schröder