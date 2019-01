Wismar

Was haben ein DDR-Kinderroller „Pikkolo“, ein Kradhelm der Volkspolizei und ein altes Propellerblatt der ehemaligen Dornier Werke in Wismar gemeinsam? Sie gehören zur Sammlung des Phantechnikums, des Technischen Landesmuseums in Wismar. Das zeigt längst nicht den gesamten Fundus der Öffentlichkeit – dafür ist die Sammlung zu groß. Gelagert werden viele Stücke deshalb in drei Depots. Durch die sind die Fotografen Sebastian Köpcke und Volker Weinhold gestreift – und sie haben in den Lagerräumen ein mobiles Atelier aufgebaut – für das Buch „ Bestandsaufnahmen“. Das zeigt auf 60 Seiten, was im Phantechnikum zu sehen und nicht zu sehen ist.

Oftmals haben die Fotografen für ein Motiv mehrere Dinge zusammengestellt: zum Beispiel einen Staubsauger, gebaut vom VEB EIO Sonneberg zwischen 1950 und 1959, einen Kühlschrank aus den 1960er Jahren und einen Gasherd, der um 1930 entstanden ist. „Wir hatten bei der Auswahl freie Hand“, berichten Sebastian Köpcke und Volker Weinhold. Da sie keine Wissenschaftler seien, sind sie nur von der Ästhetik ausgegangen.

Museumschef Andrej Quade freut sich über das Ergebnis: „Entstanden ist eine lebhafte Enzyklopädie lebloser Dinge“, lobt er. Das Buch zeige einen schönen Querschnitt der Sammlung des Hauses. Zwei Jahre hat das Projekt, das der Museumsverein finanziert hat, gedauert. Viermal sind die Fotografen vor Ort gewesen und haben dabei zahlreiche Aufnahmen gemacht – auch von einem klappbaren Motorrad und einem künstlichen Herz. Erhältlich ist das Buch, von dem 700 Exemplare gedruckt wurden, im Phantechnikum. Es kostet 15 Euro.

Museumschef Andrej Quade mit den Fotografen Volker Weinhold und Sebastian Köpcke (v. l.) Quelle: Kerstin Schröder

In dieser Woche ist das Museum geschlossen. Stattdessen werden Besen, Putzlappen und Staubwedel geschwungen – bis Freitag. Denn zwölf Monate Ausstellungs- und Veranstaltungsbetrieb hinterlassen Spuren. Und auch die Vitrinen, in denen wertvolle Exponate das ganze Jahr über gut behütet stehen, müssen einmal im Jahr von Staub befreit werden. Auch an den großen Flugzeugen, die in der Lufthalle an der Decke hängen, werden die Tragflächen gereinigt. Dafür ist dann sogar ein Hubwagen im Einsatz vor Ort. Denn auch Reparaturarbeiten werden durchgeführt, um das Technische Landesmuseum auf die neue Saison vorzubereiten.

Am 26. Januar findet die erste Weiterbildung „ Haus der kleinen Forscher“ für Pädagogen statt, bei der sich alles um Informatik dreht. Am 5. Februar startet dann das Winterferienprogramm unter dem Motto „Künstliche Intelligenz“ mit speziellen Führungen und Workshops für Kinder. Und am 2. März zischen wieder die von Schülern gebauten Formel-1-Rennwagen durch die Lufthalle, wenn der Startschuss zum Nordmetall-Cup 2019 fällt.

