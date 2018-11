Wismar

Eigentlich sind Lucie Ann Ruhm, Willi Sellmann und Anh Khoa Tran ins Friedrich-Techen-Haus gekommen, um Werbung für ihren Verein „Jauxi! Entertainment“ zu machen. Doch nach ihrer Gesang- und Tanzeinlage werden die jungen Musical-Darsteller überrascht: mit 1000 Euro für ihre Vereinskasse. Spender ist die Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest. Sie hat die Förderbescheide aus ihrer Herbstkampagne übergeben – insgesamt 17 895 Euro plus das Geld für „Jauxi! Entertainment“. „Damit haben wir nicht gerechnet“, freut sich das Trio. Zusammen mit anderen 100 Jugendlichen aus Wismar und dem Kreis bringen sie ehrenamtlich Musicals auf die Bühne – als nächstes Stück „All shook up“ über den Sänger Elvis Presley. Angefangen hat der Verein im Friedrich-Techen-Haus.

Mit dem Geld der Herbstkampagne werden acht Projekte unterstützt. Der größte Teil fließt in die Kinder- und Jugendförderung (9195 Euro). Der Rest fließt in Kunst und Kultur, soziale Aufgaben und Denkmalpflege. Wie Manuel Krastel, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, betont, sollen die Kreativität und der Gemeinsinn der ehrenamtlichen Mitarbeiter gewürdigt werden. Insgesamt würde die Förderung in diesem Jahr 400 000 Euro betragen, mehr als die Hälfte davon bekommt der Kreissportbund mit all seinen Mitgliedsvereinen. Darüber hinaus haben 40 Projekte von der Förderung profitiert. „Die meisten Anträge werden im Frühjahr gestellt“, berichtet Krastel. Welche Vereine und wie viel Geld sie bekommen, entscheide das Kuratorium. Die Summen seien unterschiedlich hoch. Thomas Beyer (SPD), Wismars Bürgermeister und in diesem Jahr Vorsitzender des Stiftungskuratoriums lobt die Förderung, die die öffentliche Hand unterstütze: „Die Stadt und der Kreis würden auch gerne mehr Geld geben, doch ihre Möglichkeiten sind begrenzt“, so Beyer. Die Vereinen seien es, die die Gemeinschaft in Stadt und Dörfern am Leben halten.

Parkhaus als Kunstprojekt

Folgende acht Projekte sind gefördert worden – das Parkhaus als Kunstobjekte. Wie überall gibt es auch in der Hansestadt Wismar und Umgebung Jugendliche und junge Erwachsene, die durch gewalttätige Auseinandersetzungen, Vandalismus oder Alkoholmissbrauch auffallen. Ihnen wird durch ein Graffiti-Projekt eine Alternative für eine sinnvolle Freizeitgestaltung geboten. Dafür soll das Parkhaus vom Spaßbad Wonnemar mit Graffitis verschönert werden. Betreut werden die Jugendlichen durch Streetworkerin Ellen Sawatzki vom Deutschen Roten Kreuz und den Graffiti-Künstler Christian Pursch.

Geld für die Medienwerkstatt

Die Medienwerkstatt Wismar bietet neben Schulprojekten auch außerschulische Angebote im Bereich der neuen Medien an – alles mit großem Erfolg. Durch die Förderung der Stiftung wird unter anderem eine Fortbildung in der Sozialarbeit und freien Jugendhilfe ermöglicht. Darüber hinaus werden die frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten sowie die Ausrichtung der Kinderfilmnacht unterstützt. So können Kinder unter anderen ihre eigene Zeichnentrickfilme erstellen.

Den Scheck für den Förderverein Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen haben Frank Brauer und Nico Voigt entgegengenommen. Mit dem Geld soll Ausbildungsmaterial für „Die kleinen Löschmeister“ und für die Jugendarbeit gekauft werden – wie eine Planspielplatte und Westen. „Wir versuchen die Kinder, spielerisch mit den Aufgaben der Feuerwehr vertraut zu machen“, berichten die Ausbilder.

Fahrrad-Parcours wird erneuert

Die Verkehrswacht Wismar besitzt seit mehr als 20 Jahren einen PKW-Anhänger, in dem alle Teile für einen Fahrrad-Parcours untergebracht sind. Mit dem können acht verschiedene Prüfungsstationen aufgebaut werden. „Jährlich bereist die Verkehrswacht damit über 20 Schulen und erreicht so fast 800 Schüler“, berichtet Mitarbeiterin Sybille Runge. Der Parcours mit 200 teilen muss dringend von einem Tischler überarbeitet werden – dank der Sparkassen-Stiftung ist das nun möglich.

In Dorf Mecklenburg hat sich eine 15-köpfige Gruppe zusammengefunden, um gemeinsam die historischen Patchworkmuster zu erlernen, aber auch moderne Quilttechniken auszuprobieren. Eigentlich hätten die Mitstreiter gerne eine eigene Nähmaschine, um alle Teile nach ihren Wünschen zusammenfügen zu können. Bislang macht das jemand von außerhalb. Da der Kauf einer Nähmaschine aber nicht gefördert werden kann, gibt es das Geld für den weiteren Aufbau der Gruppe. „Und wir würden gerne eine Ausstellung in der Sparkasse machen“, sagt Mitstreiterin Karin Glaner.

Fitmachen für den Arbeitsmarkt

Ebenfalls unterstützt wird der Kunstverein KaSo Wismar. Er bietet unter anderem seit 14 Jahren mit der offenen Werkstatt ein Integrationsprojekt an, dessen Hauptanliegen die Teilhabe im sozialen Leben sowie auch die Integration der Teilnehmer auf dem ersten Arbeitsmarkt sind. Jährlich werden auf diese Weise etwa 240 Projektteilnehmer aus Wismar und Umgebung unterstützt.

Der Schönberger Musiksommer ist ein jährlicher Höhepunkt im Landkreis und von großer kultureller Bedeutung. 2019 findet er bereits in seiner 33. Spielzeit statt. Besonders hervorzuheben ist die Reihe der Kinderkonzerte, die im kommenden Jahr bereits zum 13. Mal durchgeführt werden und etwa 800 Kinder erreichen. Auch diese Angebot wird unterstützt. Genau wie das des Vereins zur Förderung der Friedhofskultur in Wismar, der zwei Särge in der Keding-Kapelle sanieren möchte. Insgesamt besitzt der städtische Friedhof Wismar neun Kapellen, die denkmalgeschützt sind. Die kleinste belegte Kapelle ist die Keding-Kapelle. Dort befinden sich zwei belegte Särge aus den Anfangszeiten des Friedhofes. Die aufgebrochenen und teilweise zerstörten Särge sowie die Leichname sollen durch eine sachverständige Firma dokumentiert, gereinigt und konserviert sowie die Särge wieder hergestellt werden.

Anträge für die nächste Förderung bis Februar möglich Die Stiftung fördert im Geschäftsgebiet der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest: Kunst, Kultur, Heimatkunde, Sport, Denkmalpflege, Kinder- und Jugendarbeit, Umwelt, Natur sowie soziale Projekte. Dem Kuratorium gehören Thomas Beyer, Kerstin Weiss, Kay Facklam, Corina Schefter, Renate Reichelt, Madlen Spiekermann und Uwe Wandel an. Anträge für die nächste Förderperiode können noch bis zum 28. Februar 2019 eingereicht werden. Die Förderleitlinien und Antragsformulare sind über die Internetfiliale der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest (www.spk-mnw.de/stiftung) abrufbar.

Kerstin Schröder