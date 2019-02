Wismar

Aufatmen bei Bärbel und Detlef Greinke: Die Baugenehmigung für das neue „Werners Eiscafé“ ist da. Damit kann der Umbau der Räumlichkeiten in der Dankwartstraße 6 starten. „Wir hoffen, dass wir im März unseren Laden wieder eröffnen können“, sagt Greinke.

Vor fast genau zehn Monaten, nach dem verheerenden Brand in der Wismarer Altstadt, hat er sein beliebtes Café schließen müssen. Denn es bestand die Gefahr, dass Teile der beiden völlig ausgebrannten Giebelhäuser am Markt nach hinten einstürzen und seinen Laden treffen. Einige Monate später, Ende Juli, musste das Café dann sogar abgerissen werden, um Platz für den Wiederaufbau der Brandruinen zu schaffen.

Kein Geld von der Versicherung

Seither versuchen die Greinkes einen beruflichen Neustart. Ein schwieriges Unterfangen, denn da ihr Café nicht abgebrannt ist, haben sie auch kein Geld von der Versicherung bekommen. Und geeignete Räume sind in der Innenstadt auch nicht viele zu finden.

„Wir haben großes Glück, dass unserer neuer Vermieter uns sehr unterstützt“, betont Greinke. So schnell wie möglich möchte er wieder sein handgemachtes Eis verkaufen. Dafür müssen das neue Café umgebaut werden. Das zieht sich über drei Etagen. Der Produktionsraum kommt ins Obergeschoss, das Lager in den Keller. „Und in der Mitte verkaufen wir“, berichtet Greinke.

Betreiber suchen Elektriker

Händeringend sucht er nun nach einem Elektriker, der die Leitungen verlegt, damit der Umbau starten kann. „Er wird natürlich für die Arbeiten bezahlt“, betont Greinke. Je schneller sich ein Elektriker bei ihm melde, „desto eher können wir wieder mit Eisverkauf anfangen“.

Elektriker, die den Auftrag für „Werners Eiscafé“ übernehmen wollen, können sich melden unter der Telefonnummer 0177 / 2 96 05 14.

