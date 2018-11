Wismar

Antje Exner wird die neue Pastorin in St. Nikolai – zum zweiten Mal in der jahrhundertelangen Geschichte dieser Kirche übernimmt eine Frau diese Aufgabe. „Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen“, erzählt die 45-Jährige.

Seit 2006 ist sie Pastorin, hat in der Gemeinde Dorf Mecklenburg ihr Vikariat gemacht. „Eigentlich muss man danach in eine andere Gemeinde gehen, aber der Kirchgemeinderat hat sich sehr für mein Bleiben eingesetzt“, dankt die Pastorin. Sie blieb dank Ausnahmegenehmigung und erzählt voller Dankbarkeit über die vergangenen Jahre in der dortigen Gemeinde. „Das war eine gute Zeit für uns, die Kinder konnten in dieser freundlichen Gemeinde und auf dem Land aufwachsen. Aber nach 16 Jahren hatte ich nun das Gefühl und den Wunsch nach einer Veränderung“, erzählt die Pastorin. Gerade in ihrem Beruf seien solche Veränderungen wichtig - „Betriebsblindheit“ in der Seelsorge und der Gemeindearbeit ist gefährlich, regelmäßige Wechsel der Pastorinnen und Pastoren sind vorgesehen. „Um auch andere Menschen zu erreichen, um nicht Gefahr zu laufen, immer das Gleiche zu machen und zu erzählen“, schmunzelt Antje Exner.

Zur Nikolaigemeinde hatte sie über die kulturellen und musikalischen Angebote immer mal Kontakt. „Ich habe die Gemeinde als sehr offen erlebt. Und was an Gemeinde- und kultureller Arbeit dort passiert, ist spannend.“

Mit dem Wechsel von Pastor Roger Thomas nach Dreveskirchen sah sie ihre Chance auf Veränderung. Voller Begeisterung erzählt die Pastorin von ihrem Beruf mit all seiner Menschlichkeit, aber auch seiner Kreativität. „So ein Input durch einen Stellenwechsel ist auch für einen selber gut, es ist ein Anstoß zur Erneuerung!“

Nach Gesprächen und ihrer „Probepredigt“ hat der Kirchgemeinderat zugestimmt. Am 1. Dezember hat Antje Exner ihren ersten Arbeitstag als Pastorin von St. Nikolai, einen Tag später wird sie in Dorf Mecklenburg verabschiedet. In Wismar rutscht sie damit mitten in die für Pastoren arbeitsintensive Adventszeit rein. Nach vielen positiven Rückmeldungen – die Gemeindemitglieder freuen sich auf sie als Pastorin – ist sie zuversichtlich. „Und ich bin erst mal neugierig, wie sich das von nahem anfühlt, was ich sonst eher aus der Ferne erlebt habe.“

Zunächst will sie vor allen Besuche machen, um die Gemeinde kennen zu lernen. Auch später soll der Kontakt zu den einzelnen Menschen eine wichtige Rolle in ihrer Arbeit spielen. „Trotz der vielen Arbeit in solch einer großen Gemeinde und Kirche möchte ich die Seelsorge nicht aus den Augen verlieren“, sagt sie.

„Ich bin Pastorentochter. Ich habe meinen Vater immer als jemanden erlebt, der zwar viel gearbeitet hat, aber das gerne gemacht hat“, erzählt sie von der eigenen Entscheidung für den Beruf. Der Vater war das gute Vorbild. Antje Exner hat darüber hinaus eine Weiterbildung in der Familien- und Lebensberatung gemacht. „Das war außerordentlich bereichernd und hat meinen Blick geschärft auf Menschen in ihren Lebenssituationen.“ Wieso sind Menschen so geworden, wie sie sind? Was für Kräfte schlummern in den Menschen, um sich aus für sie unguten Lebenssituationen zu befreien?

Auf die Frage, was eine gute Pastorin, was einen guten Pastor ausmacht, schmunzelt Antje Exner. Sie sieht sich als Bindemittel. „Zum einen müsste er oder sie so etwas wie ein Bindemittel sein, das sehr unterschiedliche Menschen in einer Gemeinde zusammenhalten kann. Auch finde ich, eine Pastorin oder ein Pastor müsste jemand sein, der Prozesse anstoßen kann, die dann alleine weiter laufen.“ So entstehen Anstöße für das eigene Leben aber auch im Leben der Gemeinde als Ganzes. „Jemand, der die nötige Startenergie aufbringt und gewissermaßen als freundlicher Katalysator fungiert.“

Als Pastor müsse man sich selbst zurück nehmen, obwohl man gleichzeitig sehr öffentlich ist und im Vordergrund steht.

„Schließlich sollte er oder sie zu einer wohlwollenden Grundstimmung in der Gemeinde beitragen, damit sie ein Ort ist, wo Menschen sich willkommen fühlen. Und natürlich soll sie oder er den Glauben zur Sprache bringen und von Gott so sprechen, dass der andere es versteht und man ihr oder ihm das Gesagte glauben kann. Ein guter Pastor oder eine gute Pastorin muss es schaffen, Beziehungen zu den Menschen einzugehen.

Zwischenmenschliches Bindemittel im positiven Sinne als Verbinder zwischen den so verschieden Menschen innerhalb und außerhalb einer Gemeinde – so sieht sich Antje Exner. Und darauf freut sie sich.

Am 2. Advent um 14 Uhr findet der Einführungsgottesdienst in St. Nikolai statt.

Nicole Hollatz