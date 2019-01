Wismar

Heiraten liegt im Trend. Auch in der Hanse- und Welt-Erbe-Stadt Wismar nehmen die Eheschließungen zu. Waren es 2014 noch 265, gingen im vergangenen Jahr 285 Paare den Bund fürs Leben ein. Und auch für dieses Jahr hat das Standesamt schon zahlreiche Anmeldungen. „Die Sonnabende sind schon fast alle ausgebucht“, sagt Leiterin Lisa Treumann.

In der ersten Oktoberwoche hatte die Standesbeamtin alle Hände voll zu tun. Da melden sich die heiratswilligen Paare, um ihren Wunschtermin zu erhalten. Auch in diesem Jahr gibt es wieder markante Hochzeitsdaten. Für den 9.9.19 hat Lisa Treumann bereits vier Anmeldungen notiert – obwohl es ein Montag ist, an dem sich Brautleute eher selten im Standesamt einfinden. Den 19.9.19 – einen Donnerstag – haben sich immerhin schon drei Paare reserviert.

Sieben Ehe-Anmeldungen an einem Tag

Ausgebucht ist das Wismarer Standesamt allerdings am 23.8.19 mit sieben angemeldeten Eheschließungen. Ein Freitag im August. Mit ihren vier Kolleginnen habe sie schon gerätselt, warum ausgerechnet dieser Tag bei den Paaren so begehrt ist, verrät die leitende Standesbeamtin. Der August steht als Hochzeitsmonat zwar hoch im Kurs. Im vergangenen Jahr erwies er sich mit 60 Eheschließungen am beliebtesten, allein am 8.8.18 gaben sich sieben Paare das Ja-Wort. Es folgen der Juli mit 44 und der Wonnemonat Mai mit 40 Trauungen als bevorzugte Monate zum Heiraten.

Der 23. August ist der Freitag – ein beliebter Wochentag zum Heiraten – nach dem Schwedenfest. Aufgrund der lautstarken Aktionen auf dem Marktplatz, bei denen militärische Traditionsvereine exerzieren, reiten und schießen, nehmen die Standesbeamtinnen im Rathaus keine Trauungen vor. „Es schallt zu sehr, erklären wir den Paaren, die dann auch Verständnis zeigen“, erzählt Lisa Treumann. Anfragen für Sonnabend, den 17.8.19, hatte sie sehr wohl.

Auch auf der Poeler Kogge „Wissemara“ als besonderem Trauort des Wismarer Standesamtes finden während des Schwedenfestes keine Eheschließungen statt – wegen des Jahrmarkts, der im Alten Hafen traditionell stattfindet. Ansonsten erfreut sich der mittelalterliche Schiffsnachbau zunehmender Beliebtheit bei Paaren, um in den Ehehafen einzulaufen. 21 von ihnen schlossen hier im vergangenen Jahr den Bund fürs Leben.

Auf Poel wurde 2018 neun Mal geheiratet

Das Poeler Inselmuseum in Kirchdorf, die zweite Außenstelle des Wismarer Standesamtes, nutzten Brautleute im vergangenen Jahr neun Mal als Trauort. 2017 fanden hier nur drei Eheschließungen statt. „Es sind vor allem Paare, die auf der Insel Urlaub machen“, berichtet Lisa Treumann. An ein Paar erinnert sie sich, das mit Freunden regelmäßig auf Poel im Urlaub ist. Sie waren dann die Trauzeugen. Ein junger Mann hätte sogar scherzhaft gemeint, er könne in Badehose und Badelatschen zur Trauung kommen und anschließend wieder an den Strand gehen. „Das hat er dann doch nicht gemacht, hätte wohl seiner Braut nicht so gut gefallen.“

84 Prozent wählen einen gemeinsamen Familiennamen

Von den 285 Brautpaaren, die im vergangenen Jahr in Wismar geheiratet haben, wohnen 132 in der Hansestadt, 110 kamen von außerhalb – aus dem Landkreis oder aus anderen Teilen Deutschlands. (2017 waren es noch 89 Paare, die zum Heiraten nach Wismar kamen.) Bei den übrigen 43 Eheschließungen stammt entweder nur einer der Eheleute aus Wismar oder beide Partner haben verschiedene Wohnsitze oder es handelt sich laut Standesamtschefin um Nachbeurkundungen. „Die müssen Ehepaare vornehmen lassen, die im Ausland, zum Beispiel in Las Vegas, geheiratet haben.“

84 Prozent aller frisch Getrauten wählten einen gemeinsamen Familiennamen, in der Regel den des Ehemannes. Die Wahl eines Doppelnamens sei hingegen rückläufig, sagt Lisa Treumann. Waren es zehn Prozent im Jahr 2017, machten im vergangenen nur sieben Prozent der Eheleute davon Gebrauch. Möglich ist ebenfalls, dass beide Eheleute ihren Namen beibehalten und sich irgendwann für einen gemeinsamen Familiennamen entschließen.

Gleichgeschlechtlichen Paaren stehen diese Möglichkeiten genau so offen. 2018 wurden in Wismar acht gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen. Weitere fünf Paare ließen ihre gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln. Nicht zuletzt besiegelten die Standesbeamten drei Ehen, bei denen ein Partner aus dem Ausland stammt.

Haike Werfel