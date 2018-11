Wismar

Ab 1. Januar sollen die Wismarer höhere Gebühren für die Abwasserbeseitigung, die Abfallentsorgung und die Straßenreinigung bezahlen. Der städtische Eigenbetrieb EVB begründet die Anhebung mit immens gestiegenen Entsorgungskosten, tariflichen Lohnsteigerungen für seine Beschäftigten und mit allgemeinen Preiserhöhungen beim Materialkauf und bei Investitionsmaßnahmen. Der Eigenbetriebsausschuss hat den Gebührenerhöhungen zugestimmt. Das letzte Wort hat die Bürgerschaft.

Erhöhung der Grundgebühr je Wasserzähler

Richtig teuer sei die Entsorgung des Klärschlamms geworden. Die Kosten hätten sich seit zehn Monaten verdreifacht, berichtet Werksleiter Udo Wäsch. Der in der Kläranlage entstehende Klärschlamm darf nicht mehr ohne Weiteres aufs Feld ausgebracht werden. Deshalb entsteht in Rostock eine Verbrennungsanlage, an der sich Wismar beteiligt. Nach der Kalkulation für 2019 ergäbe sich für den EVB ein Minus von rund 200000 Euro.

Um es auszugleichen, schlägt die Verwaltung vor, die Grundgebühr je Wasserzähler anzuheben. Denn die Vorhaltekosten für einen Anschluss – egal ob eine oder mehrere Personen im Haushalt leben – sind gleich, erläuterte Senator Michael Berkhahn (CDU). Haushalte mit einem geringen Wasserverbrauch (bis zu 600 Kubikmeter) und demzufolge kleinen Wasserzähler zahlen künftig drei statt 2,40 Euro im Monat. Bei einem Verbrauch von mehr als 600 Kubikmeter erhöht sich die Gebühr je nach Zählergröße von 5,76 auf 7,20 Euro und von 9,60 auf zwölf Euro. „Es ist eine vertretbare Erhöhung, die sich nicht auf den Kubikmeterpreis auswirkt“, sagte der Senator. „Durch die verschiedenen Zählergrößen ist die Gebührenerhöhung gerecht verteilt“, erklärte Sabine Mönch-Kalina (Für Wismar). Sie hatte anfangs eine Benachteiligung der kleinen Haushalte vermutet und daher eine Splittung der Gebührenerhöhung angeregt.

Kein Platz für Bioabfälle in Müggenburg

Bei der Abfallentsorgung habe die Kalkulation laut EVB ein Minus von rund 650000 Euro für 2019 ergeben. Eine Ursache liege darin, dass die Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft den Preis für die Siedlungsabfälle aus Wismar rückwirkend zum 1. Januar 2017 angepasst hat. Verhandelt hat der Landkreis Nordwestmecklenburg, der im Zuge der Kreisgebeitsreform von 2011 die Abfallwirtschaft übertragen bekam. Enorme Auswirkungen haben laut EVB-Chef Wäsch die tariflichen Lohnsteigerungen. Mehr als 40 Prozent der Gesamtkosten seien Personalkosten. Des Weiteren sprengen die Bioabfälle das Budget. Durch die gesetzlich verordnete Bio-Tonne falle so viel Abfall an, dass der Abfallwirtschaftshof in Müggenburg nicht genug Platz zum Kompostieren habe. Daher müssten Bio-Abfälle teuer entsorgt werden. Nicht zuletzt habe der EVB keine Rückstellung mehr aus den Vorjahren, um die seit 2015 bestehenden Müllgebühren beizubehalten. Deshalb schlägt die Verwaltung vor, die Gebührenerhöhung zu verteilen auf die Grundgebühr für die Gefäße und die jährliche Entleerungsgebühr (siehe Infokasten). Zusammen ergebe sich je aufgestelltem Gefäß eine durchschnittliche Gebührenerhöhung von rund 14 Prozent. Sechs Ausschussmitglieder folgten dem Vorschlag, drei waren dagegen.

Gebühr seit 2010 nicht angepasst

Die Gebühren für die Straßenreinigung sind nach Angaben von Udo Wäsch seit 2010 nicht mehr angepasst worden. Bislang konnte der EVB Kostensteigerungen auffangen. Sie entstehen unter anderem durch die Aufnahme weiterer Straßen. Die Tariferhöhungen für die Beschäftigten in den Jahren 2018 bis 2020 und die teureren Preise für Fahrzeuge und Material könne der Betrieb nun nicht mehr kompensieren. Die Gebührenerhöhung sei daher erforderlich. So soll der Sockelbetrag um 20 Cent je Frontmeter (von einem auf 1,20 Euro) des Anliegergrundstücks steigen. Zudem will der EVB die jährliche Reinigungsgebühr je Frontmeter und Reinigungsklasse (Rk) anheben: von 21,16 auf 26,13 in der Rk 0, von 19,32 auf 23,87 Euro in der Rk 1, von 10,16 auf 12,53 Euro in der Rk 2, von 5,58 auf 6,87 Euro in der Rk 3, von 3,29 auf 4,03 in der Rk 4. Das sei unterm Strich eine Erhöhung von rund 23 Prozent. In der Reinigungsklasse 5, die keinen Winterdienst vorsieht, steigt die Gebühr von 2,23 auf 2,56 Euro, das sind rund 15 Prozent.

Das wird teurer bei der Müllentsorgung Die Grundgebühr für die Restabfalltonne soll sich wie folgt erhöhen: für 60 und 80 Liter von 38 auf 46 Euro, für 120 Liter von 50 auf 60 Euro, für 240 Liter von 75 auf 90 Euro und für 1100 Liter von 375 auf 450 Euro. Die jährliche Entleerungsgebühr für die oben genannten Restabfalltonnen beträgt bei 14-täglicher Entsorgung 62,14 Euro, 82,94 Euro, 124,28 Euro, 248,82 Euro und 1139,84 Euro. Bei wöchentlicher Abfuhr verdoppelt sich der jeweilige Betrag. Wird die 60-Liter-Tonne monatlich geleert, beträgt die Gebühr 31,07 Euro. Die 120-Liter-Biomülltonne soll ab Januar 47 statt 39 Euro kosten. Die Gebühr für den Kompostsack erhöht sich von 1,92 auf sechs Euro. Auf dem Abfallwirtschaftshof in Müggenburg bleibt die Gebühr für Abfälle bis 100 Kilo, angeliefert über die Waage, bei 5,50 Euro. Mehr Geld ist für Asbestzementabfälle, für Sperrmüll ab 100 Kilo sowie für Garten- und andere Abfälle ab 1000 Kilo zu entrichten. Unverändert bleiben die Gebühren für Abfälle, die über den Kleinanlieferbereich gebracht werden, sowie für kompostierbare Gartenabfälle im März und Oktober.

Haike Werfel