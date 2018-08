Wismar

Am Samstag, 18. August, haben sie ihren großen Auftritt: Ab 18 Uhr legen Laura-Sophie Brunsch (18), Lisa-Marie Dahl (16) und Paula Stemmler (14) eine Stunde lang auf der Jugendbühne hinter dem Baumhaus auf. Beim schwedischen DJ CarlZon haben die drei Wismarerinnen gelernt, Beats zu programmieren, Sounds und Songs zu produzieren.

Der 37-Jährige, der in Kiel lebt, hat die DJanes „Waterkant Beatz“, wie sie sich nennen, in einem Workshop vergangene Woche fit gemacht. „Wir werden tanzbare Musik spielen“, sagt Paula und verrät, dass die drei auch einen Song interpretieren werden: „Wolves“ von Selena Gomez. „Wir sind schon aufgeregt“, gesteht sie. Im Anschluss ist der Profi selbst zu erleben. An der Seite von DJ CarlZon legen Ingolf Holst, Vorsitzender des Kinder- und Jugendparlaments, sowie Britta Wiese auf. Sie leitet das Projekt Waterkant Beatz. Bis 0.55 Uhr folgen die DJs Act-Party, Rayder, Veines sowie Deist & Brandenburg.

Los geht das bunte Programm auf der Waterkant Speeldeel, wie die Jugendlichen ihre Bühne nennen, bereits am Freitag, 17. August. Von 10 bis 18 Uhr lädt die Veranstaltungszentrale der Hansestadt an allen drei Tagen zum Bühnenprogramm für die ganze Familie ein. Kinder können unter anderem mit Fingermalfarben ein Auto bemalen, auf der Hüpfburg toben oder auf einer Slackline balancieren, sich ein lustiges Gesicht schminken lassen, Enten angeln und auf Kisten klettern. Außerdem betreut die Wismarer Seglerjugend Wasserspiele.

Werfel Haike