„Komm, Kiara, das schaffst Du, Leonie, Du auch!“ Kita-Erzieherin Margot Moll-Schacht feuert ihre Schützlinge beim Wetthüpfen an. Die Mädchen sitzen auf großen gelben Bällen und versuchen damit, schnell vorwärts zu kommen. Das ist schwieriger als gedacht – beide fallen hinunter, geben aber nicht auf. Angespornt durch die anderen kommen sie schnell ins Ziel. Rund 100 Mädchen und Jungen aus fünf Kitas sind gestern beim 4. Kindergartencup angetreten – im Laufen, Kegeln und Hüpfen.

Zur Galerie Sportlicher Wettstreit von fünf Kitas / Werners Eiscafé bringt Erfrischung vorbei

Mit dabei sind 30 Kinder von der Integrativen Kita „Plappersnut“. Die Einrichtung hat mit zwei Gruppen das größte Teilnehmerfeld gestellt. „Weil eine andere Kita abgesagt hat, durften wir diesmal mehr Kinder mitbringen“, erzählt Margot Moll-Schacht. Für ihre Plappersnuten sei der jährliche Wettkampf im Ökologischen Schulungszentrum immer ein Tag, dem sie entgegen fiebern und an dem sie viel Spaß hätten.

Ausrichter der Veranstaltung ist die Wohnungsbaugesellschaft der Hansestadt Wismar (Wobau). Wie Mitarbeiterin Katrin Remer berichtet, stehe die Aktion unter dem Motto „Fit und gesund in der Natur“.

Und Natur hat das Ökologische Schulungszentrum reichlich – Bäume, Sträucher, Wasser in der Nähe. „Am besten hat mir der Lauf durchs Labyrinth gefallen“, sagt der sechsjährige Emil.

Am Ende hatten die „Plappersnuten 1“ die Nasen vorn, gefolgt von den Kitas „Kindertraumland“, „Kleine Seeräuber“, dem evangelischen Kinderhaus und den „Plappersnuten 2“. Bestes Mädchen wurde Isabell Weiß, bester Junge Noah Heilmann.

Für eine kleine Erfrischung zwischendurch haben Bärbel und Detlef Greinke von „Werners Eiscafé“ gesorgt: Seit dem Brand Ende April in der Wismarer Altstadt hat das Gastronomen-Ehepaar keinen Laden mehr. Von heute auf morgen hat das Feuer in zwei historischen Giebelhäusern am Marktplatz ihren Arbeitsplatz zunichte gemacht: Ihr Verkaufsraum liegt hinter den Brandruinen und soll abgerissen werden. „An der Stelle sollen wohl Kräne aufgestellt werden für die weiteren Arbeiten an den Häusern, deshalb haben wir jetzt die Kündigung bekommen“, erzählt Detlef Greinke. Ein Ausweichquartier in der Dankwartstraße 6 sei zwar in Aussicht, aber so schnell wie gehofft, können die Eismacher dort nicht einziehen. „Das Denkmalamt muss erst zustimmen, denn für unsere Produktion müssen wir die Räume umbauen, zum Beispiel müssen Wände und der Fußboden gefließt werden, eine Kundentoilette muss rein“, erzählt Greinke. Den Auftrag für den Kindergartencup hätten sie schon letztes Jahr angenommen – wie einige weitere Außer-Haus-Projekte. Verkauft werden Eis-Reste, die vor dem Brand für die Sommersaison produziert wurden und Softeis. „Um überhaupt etwas anbieten zu können, haben wir uns eine Softeis-Maschine gekauft“.

Kerstin Schröder