Wismar

Was heute der Dresscode zwischen Anzug und Jeans ist, war früher die Kleiderordnung und weit strenger. „Kleider machen Leute! Der Spruch stimmte damals und heute stimmt er noch genauso“, kommentiert Adina-Therese Kolenda. Zusammen mit Antje Laasch hat sie Wismars Kleiderordnungen zwischen Mittelalter und 17. Jahrhundert untersucht. Ein höchst spannendes Thema, wie die beiden studierten Historikerinnen sagen. Am 5. Februar um 19 Uhr werden sie im Stadtarchiv drüber sprechen und eine Ausstellung mit Bildern und Texten eröffnen.

„Ich habe mich schon während des Studiums für diese vestimentäre Kommunikation interessiert“, erzählt Adina-Therese Kolenda von dieser „Kommunikation über Kleidung“. Adel, Klerus, Bauern – zu Zeiten der Ständeordnung war die Kleidung das, was den Menschen ausmachte. Die Kleiderordnungen regelten, wer sich wie zu kleiden hatte. Oder eben nicht. „Jede Stadt hatte solche Kleiderordnungen, die wurden auch immer wieder verändert“, erzählt Adina-Theresa Kolenda.

Regeln für Stoffe, Farben und Schmuck

„Auch wenn der reiche Kaufmann sich den Zobelpelz leisten konnte, tragen durfte ihn nur der Adel“, nennt sie ein Beispiel. „Die Kleidung war der Personalausweis der Menschen damals, was hat er an, was darf er anhaben, was muss er anziehen in seinem jeweiligen Stand.“

Welche Stoffe, welche Farben, welche Verzierungen, welcher Schmuck? Die Kleiderordnungen regelten viele Details. Der Kaufmann hatte sich dran zu halten. „Oder man zahlte eben die Strafe“, erklärt Antje Laasch. Sie hat die Kleiderordnungen aus den zum Teil handschriftlichen Quellen entziffert, abgeschrieben und gegebenenfalls übersetzt.

Wertvolle Originale in Gefahr Die Kleiderordnungen als Sammlungsteil im Stadtarchiv sind langfristig in Gefahr. „Die Blätter sind wahrscheinlich vor einigen Jahrzehnten mal nass geworden“, erklärt Stadtarchivar Dr. Nils Jörn. Seit 20 Jahren sind die Lagerbedingungen im Archiv hervorragend, aber die Bedingungen der Jahrzehnte davor haben vielen Papieren und Pergamenten zugesetzt, beispielsweise die Rathausbrände und Kellerlagerungen. Jörn: „Die Papiere müssen dringend stabilisiert werden mit Japanpapier, das ist die einzige Chance, diese Quellen aus dem 16. und 17. Jahrhundert zu retten. Das sind gut 100 Blätter, der Aufwand ist überschaubar, aber das Verfahren ist teuer.“ Über den Archivverein wird ein Buch zu den Wismarer Kleiderordnungen entstehen, der Erlös aus dem Buchverkauf wird wieder die Originale retten.

Wismars Stadtchronist Friedrich Techen hat Teile der mittelalterlichen Kleiderordnungen Wismars aus dem Lateinischen übersetzt und zusammen gefasst, auch aus diesem Wissensschatz haben die beiden Historikerinnen geschöpft, gehen dann aber mit ihren Forschungen bis in die Zeit des Barock und des Rokoko.

„Es werden viele Wörter genutzt, die wir heute gar nicht mehr kennen“, beschreibt Adina-Therese Kolenda. „Knüppels“ war so ein Wort. Antje Laasch: „Wir dachten erst, das könnte vom Pelz kommen, aber das ist eine Bezeichnung für Klöppelspitze.“ Lannen sind kleine Schmuckstücke aus Gold- oder Silberblech. „Grobgrün“ ist nicht etwa eine Farbe, sondern eine Stoffart, genauso wie „Caffa“ und „Camlot“ Bezeichnungen für Stoffe sind.

Verheiratete Frauen musste Haare bedecken

„Wenn die reichen Kaufleute Samt und Seide tragen wollten, aber laut Kleiderordnung nicht durften, ließen die sich was einfallen“, schmunzelt Adina-Therese Kolenda. Caffa war ähnlich wie Samt, aber eben anders. Vielleicht war das auch der Grund, wieso die Kleiderordnungen so oft verändert wurden? Andere Begriffe wie „Queerkucker“ konnten sie noch nicht einordnen.

Die Kleidung der Frauen war Größtenteils Gegenstand der Kleiderordnungen. Beispielsweise der „Dirnen“ und Schankfrauen. „Die sollten ja auf keinen Fall mit ehrbaren Frauen verwechselt werden“, erklärt Adina-Therese Kolenda. Während die verheiratete Frau ihre Haare zu bedecken hatte, durften diese Frauen je nach Zeit keine Kopfbedeckungen oder nur rote Kapuzen tragen.

Im Vortrag am 5. Februar um 19 Uhr im Stadtarchiv werden die beiden Referentinnen nicht nur auf die Kleiderordnungen, sondern auch auf die Polizeiordnungen aus Wismars Vergangenheit eingehen. Eine begleitende Ausstellung zeigt Bilder und Texte zum Thema. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt beträgt drei Euro für den guten Zweck.

Nicole Hollatz