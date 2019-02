Wismar

Passanten bekommen seit dieser Woche einen ersten Eindruck, wie das Polizeigebäude in der Rostocker Straße nach der Sanierung aussehen wird. Gerüste und Planen wurden abgenommen und geben den Blick frei. Gebaut wurde das Gebäude ab 1848 als Militärlazarett nach den Plänen des Architekten Georg Adolf Demmler. Aus dieser Zeit ist auch die Fassade erhalten.

Das Foto aus dem Jahr 2012 zeigt das unsanierte Polizeigebäude an der Ecke Rostocker Straße/Dr.-Leber-Straße. Quelle: Heiko Hoffmann

Am 1. Juli 1852 war die Einweihung als Militärlazarett. So wurde es bis in die 1920er-Jahre genutzt. Anschließend zog das Finanzamt ein. Seit 1952 wird das Gebäude von der Polizei genutzt. Auf dem Grundstück wird seit 2013 gebaut. Zunächst wurde ein Neubau für das Kriminalkommissariat errichtet. Im zweiten Abschnitt wird das historische Dienstgebäude für das Polizeihauptrevier saniert. Es gab mehrere Verzögerungen, die Kosten sind auf deutlich über zehn Millionen Euro gestiegen. Der Betrieb für Bau und Liegenschaften MV geht jetzt bei der Fertigstellung von Juni 2019 aus.

Heiko Hoffmann