Wismar/Schwerin

Erfolgreicher Wettkämpfe: Die zwei Sportklassen der Integrierten Gesamtschule „Johann Wolfgang von Goethe“ in Wismar haben beim großen Hallensportfest in Schwerin einige Medaillen in den Leichtathletik-Disziplinen geholt. Die Hansestädter hatten ihren Titel in der Schulwertung vom letzten Jahr zu verteidigen und sind mit hervorragenden zehn Gold-, fünf Silber- und sechs Bronzemedaillen nach Hause gefahren. Ausgetragen wurden folgende Wettkämpfe: 50 Meter Sprint, Dreierhopp, Hochsprung, Medizinballstoßen, 800 Meter Ausdauerlauf und bei den Staffel-Läufen viermal eine Runde.

Sehr gute Ergebnisse leisteten die Staffeln. Alle qualifizierten sich ins Finale und belegten zwei erste und zwei zweite Plätze. Bester Teilnehmer mit zwei Gold- und einer Silbermedaille war Fiete Pillney.

OZ