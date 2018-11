Wismar

Wenn das Geld kaum zum Leben reicht und dann noch ein Haustier zu versorgen ist, dann haben es bedürftige Hundebesitzer, Katzenhalter & Co. besonders schwer. „Ich kenn das von einer Bedürftigen, lieber isst sie nichts, als dass ihre Katze hungern muss“, erzählt Anne Dedlow. Auch müssten Tierarztbesuche finanziert werden. Damit das nicht zu einer unlösbaren Aufgabe wird, hat die Schulbegleiterin nun die erste Tiertafel in Nordwestmecklenburg gegründet. Den Haustieren von Menschen in Not aus Wismar und dem Kreis will sie helfen, und damit auch den Menschen am anderen Ende der Leine. Mitte September haben sieben Tierfreunde den Verein „Tiertafel Wismar & Umgebung“ gegründet, die Eintragung genauso wie die Anerkennung der Gemeinnützigkeit sind in Arbeit.

Die zweite Tiertafel in MV

Anne Dedlow war zu Beginn ihrer Idee schockiert, dass Tiertafeln in MV so gut wie gar nicht etabliert sind: „In Mecklenburg-Vorpommern gibt es nur in Rostock eine! Dabei ist auch in Wismar der Bedarf da.“ Zum Rostocker Pendant hat sie Kontakt aufgenommen, hat wichtige Hinweise zum Start bekommen. Über das Internet gewann sie erste Mitstreiter – beispielsweise Kathrin Ehrlich-Erdmann. „Es ist wichtig, sich ehrenamtlich zu engagieren. Es gibt so viele Menschen, die Hilfe brauchen. Rentner, die nur noch ihren Hund als Lebensbezug haben und ihn am Monatsende nicht mehr richtig ernähren können“, sagt die Schuhfachverkäuferin.

„Man muss sich engagieren, auch wenn man viel mit Arbeit und Familie um die Ohren hat“, sagt Anne Dedlow. Die Freundin nickt: „Es ist wunderbar, wenn man Freunde an seiner Seite hat, die mit anpacken. Und wenn man dann diese Dankbarkeit zurückbekommt.“ Die Ehrenamtler wollen eng mit der Wismarer Tafel zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen.

Der Hund als Therapeut

Aber auch die Tierhalter, die selbst nicht „Kunde“ bei der Tafel sind, sollen erreicht werden. Katrin Ehrlich-Erdmann: „Es gibt so viele Menschen, die arg zu kämpfen haben, um über den Monat zu kommen. Langzeitkranke, Alleinerziehende, psychisch Erkrankte – der Hund ist für die Menschen oft auch ein Therapeut.“ Sie weiß, Tiere sind „Türöffner“, über sie komme man auch mit den Menschen ins Gespräch. „Die Menschen tun alles für ihr Tier, damit es ihm gut geht. Und verzichten selbst dabei auf vieles“, weiß Katrin Ehrlich-Erdmann.

Die Ehrenamtler hoffen nun auf erste Futter- und Geldspenden. Ihre Spendendosen stehen in der Tierarztpraxis in Hornstorf, in den Hundenschulen in Blowatz sowie Bad Kleinen und sind in den Läden, in denen Katrin Ehrlich-Erdmann als Verkäuferin arbeitet, dabei. Am 24. November beim Voradventsmarkt im Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg werden die Frauen Kreatives verkaufen und Geld für den Verein sammeln.

Ziel: Eine Futterausgabe im Monat

„Ziel ist es, dass wir einmal im Monat einen Termin anbieten können, an dem wir an einem bestimmten Ort das Tierfutter ausgeben“, erzählt Anne Dedlow. Vor Weihnachten wollen sie noch möglichst zwei Termine realisieren. Um Missbräuchen vorzubeugen, haben sie strenge Kriterien entwickelt. Die Tierhalter müssen zum Beispiel nachweisen, dass das Tier schon vor der Bedürftigkeit da war – niemand solle sich ein Tier kaufen, was er sich nicht leisten kann. „Es bringt uns nichts, wenn wir so was ins Leben rufen und die Menschen das dann ausnutzen“, erzählt Kathrin Ehrlich-Erdmann.

Kontakt zur Tiertafel für Wismar und Nordwestmecklenburg Am 18. November findet abends das erste große Helfertreffen für alle, die sich engagieren wollen, statt. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr auf dem Parkplatz Bürgerpark/Tierpark in Wismar. Weitere Informationen gibt es über die Webseite www.tiertafel-wismar-und-umgebung.de oder über Anne Dedlow direkt (Telefon 0162/8969517). Über die Webseite sind auch Spenden möglich. Der Verein will sein Engagement immer weiter ausbauen. So soll neben der Futterausgabe auch ein ehrenamtlicher Haustierservice entstehen. Ehrenamtler übernehmen die Tierhalterpflichten, gehen zum Beispiel Gassi, wenn Frauchen oder Herrchen mal ins Krankenhaus müssen. Oder Tiere werden weiter vermittelt, wenn ein Halter sich selbst nicht mehr kümmern kann.

Nicole Hollatz