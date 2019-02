Wismar

Brand am Marktplatz, Brand in der Dankwartstraße, Feuer in einer Milchviehanlage – das sind nur einige der ganz großen Einsätze, die die Wismarer Feuerwehrleute 2018 zu bewältigen hatten. Ungewöhnlich viele Brände hatte es im vergangenen Jahr gegeben. Die beiden freiwilligen Feuerwehren der Hansestadt zählten so viel mehr Einsätze als in den Vorjahren. Und: Auch im Januar dieses Jahres gab es schon überdurchschnittlich viel zu tun für die ehrenamtlichen Retter. Schuld daran sind vor allem Wetterextreme.

„Einer der größten Einsätze unserer Geschichte“

124 Einsätze hatten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wismar Altstadt im vergangenen Jahr zu bewältigen. Im Jahr davor waren es nur 100. Allein zu neun Großbränden sind die ehrenamtlichen Retter 2018 ausgerückt, hinzu kamen 35 Klein- und sieben mittlere Brände. „Wir hatten extrem viele große und lang anhaltende Einsätze“, fasst Nico Porath, Wehrführer der Altstadt-Feuerwehr, zusammen. Schuld daran sei auch der lange und heiße Sommer. Neben dem großen Brand am Wismarer Marktplatz – „einer der größten Einsätze in unserer Geschichte“, sagt Porath – hatten die freiwilligen Feuerwehrleute unter anderem mit dem Feuer der Mülldeponie in Rosenhagen und einem Gefahrguteinsatz in Dechow zu kämpfen. Auch der Brand auf einem Bauernhof in Dorf Gutow, bei dem insgesamt 160 Feuerwehrleute im Einsatz waren, bleibt in Erinnerung.

Nico Porath, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Wismar Altstadt, sagt: "2018 hatten wir extrem viele Großschadenslagen im Landkreis." Quelle: Michaela Krohn

„Erst ab Oktober wurde es langsam ruhiger für uns“

Ähnlich sieht es bei den freiwilligen Rettern der Feuerwehr am Friedenshof aus. 106 Einsätze hatten sie zu bewältigen, und auch sie waren bei den vielen Großeinsätzen dabei. „Sowas wie auf dem Wismarer Markt haben wir hier noch nicht erlebt. Die Großeinsätze hörten gar nicht mehr auf. Erst ab Oktober wurde es langsam ruhiger für uns“, fasst Wehrführer Stephan Hoffmann zusammen. Mit den 106 Einsätzen lägen sie allerdings im Durchschnitt der Vorjahre. Der 42-Jährige betont aber auch: „2019 kann auch mal ruhiger werden.“

Stephan Hoffmann, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Wismar Friedenshof, sagt: "Die größeren Einsätze hörten 2018 gar nicht auf. Erst ab Oktober wurde es ruhiger." Quelle: Michaela Krohn

Doch so, wie das vergangene Jahr mit rekordverdächtig vielen Großeinsätzen in der Statistik abgeschlossen wurde, hat auch das neue für die Wismarer Wehren begonnen. Allein die Friedenshofer Retter sind im Januar 17 Mal ausgerückt, im Januar 2018 waren sie nur zehnmal im Einsatz. Vor allem die beiden Sturmfluten zu Jahresbeginn sind schuld an den vielen Einsätzen. Keller mussten ausgepumpt, Bäume von Straßen geräumt werden.

Wismarer Wehren sind gut ausgestattet

Aufgestellt sind beide freiwilligen Wehren nach eigenen Aussagen gut – sowohl personell als auch mit Fahrzeugen und Geräten. Die Altstadt-Feuerwehr, die seit 2017 im neuen Gebäude am Kagenmarkt sitzt, hat 68 aktive Mitglieder und 26 in der Jugend. Die Friedenshofer Wehr 60 aktive Mitglieder und 27 in der Jugendabteilung. „Das ist gut, aber es könnten mehr sein“, sagt Stephan Hoffmann. Alle zwei Jahre wollen die Friedenshofer zum Beispiel einen Tag der offenen Tür veranstalten – auch, um neue Mitglieder zu werben.

Die Altstadt-Feuerwehr hatte im Jahr 2018 sogar mehr Neuzugänge als Abgänge bei den Mitgliedern zu verzeichnen. Da mache sich vor allem die gute Nachbarschaft zu Rudolf-Tarnow-Schule und Kindergarten bemerkbar, betont Nico Porath, der Wehrführer der ältesten Feuerwehr Mecklenburgs ist. „Wir sind durch das neue Gebäude sehr modern ausgestattet. Das macht es sicher auch attraktiv für junge Menschen, bei uns einzutreten“, sagt der 36-Jährige. Im April feiert seine Wehr das 160-jährige Bestehen mit einem großen Stadtteilfest für alle Anwohner und Gäste.

Michaela Krohn