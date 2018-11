Endlich wieder Glühwein! Ab 26. November öffnet der Wismarer Weihnachtsmarkt, täglich ab 11 Uhr. Bis zum 22. Dezember haben Besucher dann die Möglichkeit, sich an den kleinen Buden, an Karussells und gastronomischen Ständen zu erfreuen. Für Kinder gibt es wieder den beliebten Kinderweihnachtsmarkt und den Märchenwald, dazu viel Livemusik.

Am ersten Adventswochenende singen am Freitag, 30.11., um 19.30 Uhr die „Don Kosaken“ live auf der Weihnachtsmarktbühne. Am 1. Dezember wird gegen 14 Uhr der Weihnachtsmarkt offiziell vom Bärtigen vom Rathausbalkon eröffnet, vorher kommt er mit dem Schiff und seiner Engelsschar am Wismarer Hafen an. Um 17.30 Uhr wird Mathias Buhse Musik machen. Am Sonntag können sich Kinder und Junggebliebene auf die Märchenerzählerin Corina Kreuzwirth freuen (15 Uhr).