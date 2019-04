Wismar

Über einen Wanderpokal und 1000 Euro Preisgeld freuen sich kleine Wismarer Hobbyfilmemacher von der DRK-Kita „Am Holzhafen“. Deren Kinder haben den Stop-Motion-Film „Ameisenkinder“ produziert und damit den Medienkompetenzpreis gewonnen (die OZ berichtete). Der Film ist während einer Projektwoche entstanden, die in Zusammenarbeit mit der Medienwerkstatt Wismar durchgeführt wurde. Das Thema lautete: „Getrennte Elternhäuser und Veränderungen in Familien“. „Dieses Thema war zum Zeitpunkt der Erstellung des Films bei den Kindern sehr gegenwärtig“, so Kita-Leiter Toni Brüggert.

Die Geschichte des Films wurde gemeinsam mit den Kindern entwickelt, ebenso die Hauptfiguren und die Kulisse. Anschließend erstellten die Kinder einen eigenen Trickfilm und nahmen ihre Stimmen und verschiedenste Geräusche auf. Präsentiert wurde der Film in der Kita und auf dem Wismarer Kinderfilmfest „Nautilus“. An einem Elternabend konnten sich Erzieher und Eltern über das Thema „Medienkompetenz“ informieren. Nun gab es den Preis. „Ein großartiger Erfolg für die jahrelange, tolle Arbeit der Kinder und Erzieher im Bereich „Medienbildung“ in Zusammenarbeit mit dem Filmbüro M-V“, so Brüggert. Der Film ist jetzt auf Youtube zu sehen.

