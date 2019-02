Wismar

Theodor Grand wohnt derzeit in Wismar und ist oft mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs. Der 81-jährige ist ehemaliger Mitarbeiter in der Werft in Wismar. Er ist gelernter Schiffsbauer und war auch als solcher tätig. In seiner Freizeit malt der Rentner Bilder und beklebt diese mit Schmucksteinen. Zu den Feiertagen macht er seinen Familienmitgliedern mit seinen leidenschaftlich selbstgemachten Bildern eine kleine Freude, in dem er sie ihnen zu feierlichen Anlässen schenkt. Wenn seine Ehefrau krank ist, übernimmt er ohne zu meckern den Haushalt. Er fährt beispielsweise mit dem Fahrrad einkaufen, kocht eine Kleinigkeit für sich und seine Gattin oder putzt hin und wieder mal die Wohnung. Theodor Grand pflegt seine Lebensgefährtin nebenbei auch noch so gut wie möglich wieder gesund. Der 81-Jährige beteiligt sich aber auch ohne Widerrede bei der Hausarbeit, wenn sie gesund ist. Sie bräuchte dann eigentlich nicht besonders viel Unterstützung, aber er macht es ihr zu Liebe gerne.

Lya Sophie Rohde