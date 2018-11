Wismar

Grinsend legt Ralf Bernitt seinen großen Ordner auf den Tisch. „Die meisten Leute wissen nicht, was Siegelmarken sind“, sagt der 52-Jährige Wismarer. Er schlägt den Ordner auf und zeigt erklärend seine Schätze: „Man nennt sie auch Verschlussmarken. Das waren Marken, mit denen früher gefaltete Briefe verschlossen wurden, als es noch nicht diese Briefumschläge zum Verkleben gab.“ Er zeigt solch einen historischen Brief. Das beschriebene Papier wurde mit der Schrift nach innen gefaltet. Ganz früher wurden sie mit einem Wachssiegel verschlossen, dann kamen die Siegelmarken als industrielle Produkte. Und die sammelt Ralf Bernitt. Vorausgesetzt, sie haben Bezug zu Wismar oder Mecklenburg.

Zufallsgeschenk weckte Sammelleidenschaft

Über ein Geschenk hat er die Siegelmarken als Sammelobjekte für sich entdeckt. Er hat eine gerahmte Ansicht von Wismar geschenkt bekommen. Hinten auf dem Rahmen klebte die Siegelmarke „Glaserei Wilhelm Beutel“. Wismarer kennen das Traditionsunternehmen in inzwischen vierter Generation. Und Ralf Bernitt hat sich gefragt, was er da auf der Rahmenrückseite gefunden hat. „Tolle Werbung für das Unternehmen, aber was ist das genau?“

Er hat angefangen zu recherchieren und zu sammeln. Die gute Nachricht: Es gibt einige solcher Siegelmarken mit Wismar-Bezug, weit mehr als es Wismarer Briefmarken gibt. Das Problem: Briefmarken sind bekannter. Seit gut zehn Jahren sammelt er nun die ungewöhnlichen Zeitzeugen. Das Ergebnis sind 67 verschiedene Siegelmarken aus Wismar. „Es gibt mal Monate und sogar Jahre, da findet man nichts Neues“, erzählt er. Und dann der Moment, wenn über Sammlerbörsen, das Internet oder durch unglaubliche Zufälle eine neue Marke in sein Album kommt. „Hammer!“

Firmen und Behörden hatten Siegelmarken

Größere Firmen oder Behörden hatten die Siegelmarken. „Heute kennen wir sie noch als Kuckuck bei der Pfändung“, erzählt der Sammler. Und zeigt Beispiele vom Stadtkrankenhaus, von den Geistlichen Hebungen, der Superintendentur, der Wegebesichtigungsbehörde, der Ersparnisanstalt, der Armenanstalt, der Polizei oder vom Militärverein, von der Ingenieurakademie, den Dornierwerken oder der Waggonfabrik.

Seine Begeisterung für die Schönheit der Marken ist ansteckend. „Einige sind richtig erhaben, je nach Erhaltungszustand. Und es gibt welche in verschiedenen Farben trotz des gleichen Motivs.“ Wieso gab es die verschiedenen Farben? Wurden die Marken verschieden genutzt? „Da steckt noch viel Forschungsarbeit drin“, lacht Bernitt und freut sich auf die dunkle Jahreszeit jetzt. Nicht viel im Garten zu tun und Zeit für das Hobby – nach der Arbeit als Einrichtungsleiter eines Pflegezentrums in Schleswig-Holstein.

Schwarze Marken als Zeichen der Trauer

„Schwarze Marken wurden zum Beispiel zum Tod von Bismarck gedruckt“, sagt er. Beim Betrachten vieler Stücke kann er etwas zur Geschichte von Wismar erzählen. „Das großherzogliche mecklenburgische Nebenzollamt – das Haus am Hafen – wurde zum Hauptzollamt“, zeigt er auf die entsprechend veränderten Siegelmarken in seiner Sammlung. Die vom Nebenzollamt könnte die älteste in der Sammlung sein. Sie stammt aus der Zeit um 1885.

„Es macht Spaß, sich in die Geschichte hinter solch einer Siegelmarke reinzulesen und die Geschichte in der Marke zu erkennen“, so Ralf Bernitt.

67 Einzelstücke

Zu den 67 Einzelstücken hat er einige doppelte Siegelmarken zum Tauschen, falls es noch andere Sammler gibt. „Ich weiß nicht, ob andere Wismarer so was Spezielles sammeln. Es gibt ja viele, die nur im stillen Kämmerchen sammeln!. Und er hat auch einige aus anderen Orten Mecklenburgs in der Sammlung, viele aus Schwerin.

Ralf Bernitt sammelt aber noch mehr: „Die meisten kennen mich über die Wismarer Bier- und Brauereigeschichte.“ Zeitungsartikel, Fotos, Flaschen, Bierdeckel – all das und noch mehr sammelt er. Und lacht: „Ich komme an keinem Antikwarenladen vorbei, egal wo ich bin.“ Und mit Glück findet er wieder ein neues Stück für die Sammlung. Auf einem alten Brief. In einer alten Schublade.

