Wismar

Die Schulferien wirken sich auch auf viele Sportvereine in Wismar aus. Denn eine Nutzung der Hallen ist dann nicht möglich – zumindest nicht, wenn es nach der Regelung der Stadt geht. Die CDU hat das Thema deshalb in die Bürgerschaft gebracht. Grund: „Bei den Stadtteilgesprächen wurde von Sportlern der Wunsch geäußert, die Hallen auch während der Ferienzeit nutzen zu können“, erklärt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Tom Brüggert. Die Verwaltung soll deshalb prüfen, ob und wie das ermöglicht werden kann. „Vor allem in den kurzen Herbst- oder auch Winterferien sollte grundsätzlich nichts dagegen sprechen“, ergänzt Brüggert.

Wie Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) berichtet, würden die Sporthallen in den Ferien teilweise schon jetzt genutzt – wenn die Sportler und Vereine einen Antrag bei der Stadt stellen. Diese Anfragen würden zu 90 Prozent auch genehmigt. Er sympathisiere mit dem CDU-Vorhaben, gebe aber zu bedenken, dass in den Ferien auch immer größere Instandhaltungs- und Reinigungsmaßnahmen in den Hallen durchgeführt werden müssten. Die seien nötig, weil die Hallen intensiv genutzt werden. Hinzu käme, sollte die Feriennutzung generell ermöglicht werden, zusätzlicher Personalaufwand.

Christa Hagemann ( Die Linke) bestätigt die Ausführungen des Bürgermeisters. Auch sie selbst habe schon die Erfahrung gemacht, dass die Sporthallen in den Ferien genutzt werden können. Deshalb sei die Stadt in Zugzwang, die Situation an die tatsächlichen Begebenheiten anzupassen, ergänzt Hagemann.

Die Bürgerschaft hat sich am Donnerstag mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass die Verwaltung prüfen soll, wie man die Feriennutzung umsetzen könnte – auch im Sommer. Das freut Kerstin Groth, Geschäftsführerin des Kreissportbundes: „Das wäre großartig für den Wismarer Sport, wir hoffen, dass die Umsetzung zügig erfolgt und dass im Landkreis diesem Beispiel gefolgt wird.“ Leider habe die Umsetzung der Sportentwicklungsplanung in Wismar bereits einen Fehlstart hingelegt, bedauert Kerstin Groth. Erst vor einigen Tagen sei vonseiten der Stadt bekannt gegeben worden, dass die Sanierung der ehemaligen Bertolt-Brecht-Sporthalle zurückgestellt wurde. „Das trifft den Vereinsport schon hart“, bedauert Kerstin Groth.

Kerstin Schröder