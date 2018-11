Wismar

Als der Erste Weltkrieg im November 1918 endete, waren etwa 17 Millionen Soldaten und Zivilisten ums Leben gekommen. Vier Jahre zuvor hatte die Mehrzahl der Deutschen begeistert den Kriegsbeginn bejubelt. Der 17-jährige Paul Suhrbier befand sich im August 1914 in London. Er musste mit Ausbruch des Krieges England verlassen. Auch er war gegen den nationalistischen „Geist von 1914“ nicht immun und meldete sich freiwillig zum Militär. In den nächsten zwei Jahren sollte sich seine Einstellung jedoch ändern.

Kindheit und Jugend

Paul Suhrbier wurde am 6. Januar 1897 in Wismar geboren. Seine Familie zog kurz nach der Jahrhundertwende nach Gagzow, in der Nähe von Neuburg. Hier wuchs er in einfachen Verhältnissen auf, das Leben war durch die Landwirtschaft geprägt. Dem jungen Paul Suhrbier war dies nicht genug. Nach der Schulzeit begann er im Spirituosenhandel Schröder in Wismar eine kaufmännische Lehre. Danach arbeitete er als Kellner. Sein Ziel war es, nach London zu gehen und Englisch zu lernen. Dadurch erhoffte er sich neue Perspektiven.

Und noch etwas zeichnete ihn aus: Sein Interesse an religiösen Dingen. Schon als Kind hatte er – evangelisch erzogen – aus eigenem Antrieb viel in der Bibel gelesen. In London fand er Gleichgesinnte, mit denen er sich über religiöse Fragen austauschte. Nach seiner Rückkehr 1914 machte er die Bekanntschaft eines Wismarer Lehrers, von dem er den „Wachtturm“ erhielt. Diese seit 1897 auch in deutscher Sprache erscheinende Zeitschrift wurde von den Internationalen Bibelforschern (ab 1931 Jehovas Zeugen) herausgegeben. Paul Suhrbier studierte eifrig die Literatur der Bibelforscher. 1915 fand er in Wismar eine Stellung bei der Firma Martens, die Weine und Spirituosen vertrieb. 1916 ging er nach Hamburg und schloss sich der dortigen Bibelforschergemeinde an.

Kriegsdienstverweigerung

Im Ersten Weltkrieg war Kriegsdienstverweigerung die Ausnahme und mit religiösen oder pazifistischen Beweggründen verknüpft. Vor allem Adventisten und Bibelforscher traten hier in Erscheinung. Von etwa 100 bekannten Kriegsdienstverweigerern im Deutschen Reich gehörten 44 zu den Bibelforschern.

Paul Suhrbier erhielt im Oktober 1916 seine Einberufung nach Stettin zu einem Grenadier-Regiment. Er folgte ihr, hatte aber Bedenken. Jahrzehnte später berichtet er in seinen Lebenserinnerungen, dass er den Fahneneid verweigerte und keine Waffe in die Hand nahm: „Dem Schießunteroffizier sagte ich: ‚Herr Unteroffizier, wo sie das Gewehr hinstellen, da bleibt es stehen, ich rühre es nicht an.‘“ Er bat erfolglos um eine Verwendung als Krankenpfleger. 1917 schickte man ihn an die Front nach Rumänien. Dort weigerte er sich das Koppel umzuschnallen, worauf ein Offizier seine Erschießung anordnete. Suhrbier hatte mit seinem Leben schon abgeschlossen. Doch stattdessen brachte man ihn nach Stettin vor ein Kriegsgericht. Dieses ordnete eine psychiatrische Beobachtung in der Irrenanstalt Kückenmühle bei Stettin an. Dort erklärte ihn der Chefarzt zum Psychopathen, denn Suhrbier habe gesagt, „er müsse Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gott wolle, dass man seinen Nächsten liebe; deshalb dürfe man keine Waffen gegen ihn tragen.“

Psychiatrisches Gutachten

Nach der Entlassung aus der Irrenanstalt und trotz des offenen Verfahrens wurde Suhrbier wieder zum militärischen Dienst in Stettin verpflichtet. Im November 1917 weigerte er sich ein Gewehr in die Hand zu nehmen. Das Kriegsgericht verurteilte ihn Ende Dezember 1917 zu einer Haftstrafe. Doch er focht das Urteil an: „Er habe doch nur gegen die menschlichen Gesetze dann verstoßen, wenn sie den Gesetzen Gottes zuwiderliefen.“ Im März 1918 wurde vor dem Oberkriegsgericht noch einmal öffentlich verhandelt und ein weiteres psychiatrisches Gutachten angefordert, dass der Psychiater Wilhelm Horstmann erstellen sollte. Acht Wochen lang beobachtete er Paul Suhrbier in der Provinzialanstalt Stralsund und stellte fest, dass dieser im Grunde ein „vorbildlicher Staatsbürger“ sei. Er sei völlig klar und geordnet, habe eine gute Auffassungsgabe und Intelligenz. Er läse viel in der Bibel und spräche mit anderen in ruhiger und sachlicher Weise über seinen Glauben, sei dabei niemals aufdringlich. Horstmann setzte sich auch mit einigen religiösen Ansichten seines Patienten auseinander und bemerkte schließlich: „Seine Ansicht gipfelt darin: Der Krieg ist Teufelswerk. Es ist widersinnig zu behaupten, Gott sei mit uns, wenn wir in den Kampf ziehen, um Menschen totzuschlagen.“ Im Juni 1918 stand Paul Suhrbier ein weiteres Mal vor dem Kriegsgericht, das ihn freisprach, da es ihn für unzurechnungsfähig erklärte. Mit dem Kriegsende kam er in Freiheit.

Weiterer Werdegang

Paul Suhrbier heiratete 1920 die 1891 geborene Johanna Schorat. Das Ehepaar zog im gleichen Jahr nach Schwerin und gründete nicht nur dort, sondern auch in Wismar und sechs weiteren Städten Mecklenburgs Bibelforschergemeinden. Im Nationalsozialismus wurden Jehovas Zeugen verboten und verfolgt. Auch Familie Suhrbier wurde überwacht. Johanna Suhrbier verbüßte 1937 eine sechsmonatige Gefängnisstrafe. Paul Suhrbier wurde 1943 einberufen. Als Kompanieschreiber bei der Luftwaffe eingesetzt musste er sich nicht direkt an Kämpfen beteiligen. Nach dem Zweiten Weltkrieg setze sich das Ehepaar Suhrbier für den Wiederaufbau ihres Werkes in Schwerin ein. 1950 wurden Jehovas Zeugen in der DDR erneut verboten, mit katastrophalen Auswirkungen für die Angehörigen der Religionsgemeinschaft. Paul Suhrbier wurde 1950 zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt. Seine Frau erhielt 1957 drei Jahre Zuchthaus. Begründet wurden diese drakonischen Strafen mit dem Vorwurf der „Kriegshetze“ und der „Spionage“. Zeitgleich erklärte eine Pressekampagne die Zeugen Jehovas zu Staatsfeinden. Erst 1960 konnten sich die Eheleute nach der Haftentlassung in Hamburg wiedersehen. Kurz vor dem Mauerbau war ihnen die Flucht geglückt. Sie begannen ein neues Leben, wurden gerichtlich rehabilitiert und konnten ihren Glauben in Freiheit ausleben. Paul Suhrbier starb am 13. Juni 1977, Johanna Suhrbier am 9. März 1982.

Paul Suhrbier ist nicht nur der bisher einzig bekannte Mecklenburger, der im Ersten Weltkrieg den Kriegsdienst verweigert hat. Er hat in der Region weitere Spuren hinterlassen, denn heute gibt es in Mecklenburg-Vorpommern 20 Gemeinden von Jehovas Zeugen.

Falk Bersch