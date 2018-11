Wismar

Pilze, Volkstrauer, Museumsführung – am Wochenende ist einiges los in der Region: Ein Vortrag zum Thema „Flucht über das Mittelmeer“ ist bereits am Freitag, 16. November, ab 20 Uhr in der Wismarer Nikolai-Kirche zu hören. Carolin Möhrke spricht über die Arbeit der Organisation Seawatch, die sich ausschließlich durch Spenden finanziert.

Am Sonntag, dem 18. November, richtet der Landtag Mecklenburg-Vorpommern und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, die Zentrale Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag in der Hansestadt Wismar aus. Die Gedenkstunde beginnt um 12.30 Uhr im Bürgerschaftssaal des Rathauses. Die Gedenkrede hält der stellvertretende Inspekteur der Deutschen Marine, Vizeadmiral Rainer Brinkmann. Die Gäste werden von Bürgermeister Thomas Beyer und Landtagsvizepräsidentin Beate Schlupp begrüßt. Das Totengedenken spricht Justizministerin Katy Hoffmeister. An der Gedenkfeier beteiligen sich Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule „Carl Orff“ Nordwestmecklenburg. Die Veranstaltung ist öffentlich. Der Eintritt ist frei. Bereits eine Stunde vorher findet die Kranzniederlegung auf dem Soldatenfriedhof statt – unter Mitwirkung von Soldaten und Reservisten des Landeskommandos MV. Auch Landrätin Kerstin Weiss (SPD) wird dabei sein. Kreistagspräsident Klaus Becker besucht um 10 Uhr den Gottesdienst in der Kirche Dorf Mecklenburg und ist bei der anschließenden Kranzniederlegung am Ehrenmal dabei.

Ebenfalls am Sonntag, 18. November, starten die Pilzfreunde wieder einen Ausflug in den Wald. Diesmal geht es nach Selmsdorf. Treffpunkt ist um 8 Uhr der Parkplatz gegenüber dem Zeughaus in der Ulmenstraße in Wismar. Wer lieber alleine mit dem Auto fährt, sollte um 9.15 Uhr am Waldrand in Hof Selmsdorf sein. Geplant ist eine kleine Inventur der Natur in Bezug auf Großpilzarten. Seit drei Jahrzehnten waren besonders Benno Westphal, Jürgen Schwik und Reinhold Krakow unermüdlich auf Achse, um ihre Heimatregion pilzfloristisch zu erforschen. Aber so eine Aufgabe endet praktisch nie. Deshalb ist die Exkursion eine Mischung aus wissenschaftlicher und volkstümlicher Pilzkunde und mit der Hoffnung verbunden, weitere Daten zu bekommen.

Am Sonntag, 18. November, gibt es wieder die Möglichkeit von 14 bis 17 Uhr defekte Geräte zur Reparatur in den Wismarer Treff im Lindengarten (Bauhofstraße 17) zu bringen. Neben Elektro- und diversen Haushaltsgeräten (auch älteren Datums) können auch Handys, Computer und mechanische Geräte repariert werden. Gemeinsam wird gewerkelt, geforscht und repariert und so das Wissen erweitert.

Im Stadtgeschichtlichen Museum in Wismar hat das Schweinchen Heinrich seinen ersten Auftritt. Die Kinderführung „ Spitze Ohren, leise Pfoten – Tiere im Museum“ für Kinder von 6 bis 10 Jahre findet am Sonntag, 18. November, ab 15 Uhr im Schabbell statt. Der Eintritt beträgt 1 Euro pro Kind, Eltern zahlen den regulären Eintritt. Sie können die Kinderführung begleiten oder sich in der Zwischenzeit die Ausstellungen im Haus ansehen.

Das Klavier-Duo" Be-Flügelt“ hatte ein Konzert für den 16. November im Bürgerschaftssaal in Wismar geplant. Leider muss das Konzert verschoben werden und findet nun am darauffolgenden Montag, 19. November, ab 19 Uhr statt. Für dieses Konzert gibt es in jedem Fall noch Karten in der Touristinformation.

Kerstin Schröder