Wismar

Flucht fehlgeschlagen: Am Montag hat ein 33-Jähriger versucht, ein Paar Schuhe aus einem Schuhgeschäft in Wismar-Wendorf zu stehlen. Als am Ausgang die Diebstahlswarnanlage ausgelöst wurde, rückte der Mann nur widerwillig die Ware an eine der Verkäuferinnen heraus. Als der Mann aber vom Eintreffen der Polizei hörte, setzte er zur Flucht an. Er kam jedoch nicht weit, weil Zeugen ihn festhielten.

Schneider Ann-Christin