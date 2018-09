Wismar

Nancy Köppen hat seit jetzt ihren eigenen Helm – einen roten. Bekommen hat die 19-Jährige den von ihrem künftigen Chef Peter Fetten und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Beide haben in Wismar die neuen Auszubildenen von MV Werften begrüßt – insgesamt 105 Azubis und zwölf Dualstudenten. Das ist Landesrekord – so viele Lehrlinge hat kein anderes Unternehmen in MV eingestellt.

Unter den Neuen sind auch einige Frauen – so wie Nancy Köppen aus Stralsund. Sie will Fertigungsmechanikerin werden und „an einem gigantischen Schiff mitbauen“, sagt sie. Ihr Vater sei Handwerker. „Ich bin quasi mit Metallverarbeitung aufgewachsen“, erzählt sie. Ausgebildet wird Nancy Köppen in Stralsund – mit 34 weiteren Auszubildende und vier Dualstudenten. Die beiden anderen Werftstandorte – Wismar und Rostock – bekommen jeweils genauso viele Lehrlinge.

„Jeder Standort hat seine eigene Berufsschule, so vermeiden wir lange Anfahrtswege“, berichtet Jörk Peukert, Ausbildungskoordinator bei MV Werften. Bereits im vergangenen Jahr sind pro Standort 30 Azubis eingestellt worden. Alle seien noch dabei. „Wenn sie ihre Prüfungen schaffen, werden auch alle übernommen“, ergänzt Peukert. Er sei überrascht von der Qualität und dem Engagement der jungen Leute. „Bislang haben wir jeden mit dem Virus Schiffbau infiziert.“

Mit den im vergangenen Jahr eingestellten Lehrlingen sind nun 222 Azubis und 34 Dualstudenten in acht Berufsrichtungen bei MV Werften tätig. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen zurzeit rund 2600 Mitarbeiter. 3100 sollen es mal werden. In Stralsund wird gerade die „Crystal Endeavor“ gebaut, die weltgrößte und luxuriöseste Expeditionsyacht mit Eisklasse. Auf den Werften in Wismar und Rostock entsteht das erste Schiff der Global Class – hinsichtlich der Passagierzahl (bis zu 9500) das größte Kreuzfahrtschiff, das jemals in Deutschland gebaut wurde. Die Kiellegung findet in der nächsten Woche statt.

Wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) betont, sei der Fachkräftebedarf in der maritimen Industrie groß. Er lobt die Investitionen der MV Werften in den eigenen Fachkräftenachwuchs. „Gut qualifizierte und motivierte Auszubildende und Mitarbeiter sind der Motor eines jeden Unternehmens.“ Die Arbeitsplätze in der Schiffbau-Industrie würden zu den attraktivsten im Land gehören – auch weil sie nach Tarif bezahlt werden. Für einige Lehrlinge hat der Lohn den Ausschlag gegeben, bei MV Werften ins Berufsleben zu starten. Für Marven Oldenburg aus Rostock ist das nicht der Grund gewesen. „Ich wollte wegen meine Familie zur Werft, sie arbeitet auch dort“, erzählt der 17-Jährige.

Jan Niclas Barthel ist einer der neuen Dualstudenten. Der 18-Jährige ist von Sachsen-Anhalt an die Küste gezogen und beginnt seine Ausbildung in Wismar. „Ich studiere Maschinenbau“, sagt er.

„Unser Team wächst weiter. So viele junge und motivierte Menschen als neue Kollegen begrüßen zu dürfen, ist ein bewegender Moment für mich“, freut sich Peter Fetten, Geschäftsführer von MV Werften. Ausgebildet wird in mehreren Berufen – vom Anlagenmechaniker über Konstruktionsmechaniker bis hin zum Elektrotechniker. Zu Beginn lernen sie unter anderem Gewinde schneiden, bohren und fräsen. Im zweiten Lehrjahr gehen die Azubis auch in die Produktion. „Und dann können wir an den gigantischen Schiffen mitbauen“, freut sich Azubine Nancy Köppen.

Schröder Kerstin