Neuburg

„Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ – aus diesem Kinderbuchklassiker hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) den Schülern der ersten Klassen der Grundschule in Neuburg vorgelesen. Mit dabei hatte sie auch ihre kleine Tochter Julia, die vom Vorlesetag genauso begeistert war wie die größeren Schüler. Vorgelesen hat neben einigen anderen Vorlesern am Freitag auch Neuburgs Bürgermeisterin Heidrun Teichmann (die Linke) hat den Schülern etwas vorgelesen: „Ich habe Sagen aus Mecklenburg mitgebracht, insbesondere aus Neuburg natürlich“, sagt sie. Der bundesweite Vorlesetag soll vor allem Kinder für das Lesen begeistern und wird in jedem Jahr am dritten Freitag im November begangen.

Michaela Krohn