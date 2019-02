Schildow

Unbekannt drangen am Sonnabend im Zeitraum zwischen 1 Uhr und 4 Uhr in Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus in der Kastanienstraße in Schildow ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Täter nutzen eine Stehleiter um über ein Fenster im ersten Obergeschoss in das Haus zu gelangen. Bei Anzeigenaufnahme konnte noch nicht abschließend festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde. Durch Kriminaltechniker wurden Spuren der Tat gesichert. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen.

Von MAZonline