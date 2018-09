Wohlenberg

Zum 23. Mal hat das Opelteam Boltenhagen mit dem Opelclub Rostock ein Treffen für Fans der Automarke direkt an der Ostsee, an der Wohlenberger Wiek in Nordwestmecklenburg organisiert. Die Besitzer von etwa 600 Autos waren für drei Tage aus ganz Deutschland, aus den Niederlanden, Dänemark und Norwegen in den Klützer Winkel gekommen.

Offiziell hat das Opeltreffen von Freitag bis Sonntag stattgefunden. „Die ersten Teilnehmer kommen aber schon donnerstags. Daher sind wir der Stadt und dem Amt sehr dankbar, dass sie dann auch schon hier stehen dürfen“, so Martin Burtzlaff. Einige der Teilnehmer würden sogar eine ganze Woche Urlaub an der Küste verbringen und sich dann auf einem Campingplatz oder im Feriendorf in Wohlenberg einmieten.

Für die meisten Teilnehmer des Treffens steht im Mittelpunkt, sich mit Gleichgesinnten zu treffen und über das Hobby zu fachsimpeln. Ein Teil der Opelbesitzer möchte aber auch eine fachkundige Bewertung seiner Arbeiten am eigenen Auto.

Ein kurios aussehendes Modell hatte Christian Cornelius aus Rostock mitgebracht. Auf seinem Calibra Turbo mit 300 Pferdestärken war ein Zelt hochgeklappt, was zum sportlichen Aussehen des Autos nicht ganz passen wollte. Etwa 170 Stundenkilometer könne er mit dem Zelt – eingeklappt – fahren.

Steve Rosenthal aus der Nähe von Salzwedel war sogar mit eineinhalb Autos des Typ Vectra angereist. Genau genommen waren es ein Vectra und ein Anhänger, der aus einem halben Auto gebaut wurde. Darin befanden sich ein Grill und eine Cocktailbar.

Eine lange Beziehung zu seinem Opel hat Ingo Hoth aus Gudow, der mit Lebensgefährtin Elke Müller beim Opeltreffen war. Er besitzt das 41 Jahre alte Auto bereits seit 36 Jahren.

Behnk Malte