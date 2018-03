Olympiasieger Falk Hoffmann sucht seinen Ring

Rostock. Der ehemalige Turmspringer und Trainer Falk Hoffmann hat seinen Ring verloren, den er 1980 als Olympiasieger bekommen hat – ein Erinnerungsstück mit unschätzbarem Wert. Nun sucht der 65-Jährige bei Ebay Kleinanzeigen nach dem Finder.

1980 wurde der Turmspringer mit einem Schmuckstück geehrt, nun hat er es verloren. Über Ebay Kleinanzeigen hofft er nun, das wertvolle Stück wiederzufinden. Zur Bildergalerie

Hinweise Hinweise per Telefon oder SMS an Falk Hoffmann unter der Telefonnummer 0172 / 98 90 990

Verloren hat Hoffmann das Schmuckstück am 24. Februar, nachts, im Rostocker Restaurant Salsarico. „Ich war auf der Toilette“, erzählt Hoffmann. „Zum Händewaschen habe ich den Ring abgenommen.“ Dann aber habe er vergessen, ihn wieder aufzustecken.

Einzelstück mit hohem Wert

1980 hat Falk Hoffmann in Moskau Gold im Turmspringen gewonnen. Seither sei er der einzige Turmspringer Deutschlands, der neben der Medaille einen derartigen Ring besitzt, sagt er. Besonders ärgerlich: Der Olympiasieger und Europameister hat den Ring an dem Abend im Februar erstmalig getragen. Anlass war Sponsorenabend des Internationalen Springertags. „Normalerweise trage ich keine Ringe – und der ist ja auch ziemlich groß“, sagt Hoffmann. Aber: „Er hat einen hohen Wert für mich“, sagt Hoffmann. Der sei vor allem emotional. „Der Ring ist ein Einzelstück und liegt mir sehr am Herzen.“ An ihm hingen Erinnerungen an den Sieg bei den Olympischen Spielen.

Verlust erst später bemerkt

Den Zeitraum, in dem der Ring verschwunden sein muss, kann der ehemalige Trainer der Rostocker Turmspringer recht genau eingrenzen. Er war zwischen 19 und 0.30 Uhr in dem Restaurant. Aber erst gegen Mitternacht hat er den Ring abgelegt. „Da war der Laden schon sehr leer.“ Dass das Erinnerungsstück fehlt, habe er erst eine gute halbe Stunde später gemerkt, als er das Lokal bereits verlassen hatte. „Ich bin dann sofort zurück, aber der Laden war schon zu“, berichtet Hoffmann. Als er am nächsten Tag im Salsarico suchte, war der Ring nicht mehr auffindbar. „Dass er irgendwo hinter gefallen ist, ist unwahrscheinlich.“

Suche auf Ebay Kleinanzeigen

Auf der Online-Plattform Ebay Kleinanzeigen hat seine Lebensgefährtin Silke Berger ein Gesuch gestartet. „Es ist eine persönliche Erinnerung an seinen Olympiasieg, für ihn von unersetzbaren Wert“, heißt es darin. In der Anzeige steht auch, dass Hoffmann den Ring auf dem Weg nach Hause, in Richtung Deutsche Med, verloren haben könnte. Laut Ebay-Kleinanzeigen-Sprecher Pierre Du Bois haben schon knapp 2000 Nutzer die Annonce gesehen. Hinweise gingen aber noch nicht ein.

Anzeige bei der Polizei hat Falk Hoffmann nicht erstattet. „Ich möchte den Finder nicht in die Situation bringen, dass er wie ein Dieb dasteht.“ Er möchte den Ring einfach nur wiederhaben und sich dafür erkenntlich zeigen. „Ich hoffe, dass sich jemand meldet.“ Am Eingang zum Salsarico habe er außerdem einen Zettel aufgehängt und biete einen Finderlohn von 100 Euro.

Schmuck leicht zu identifizieren

Hoffmanns Erinnerungsstück ist leicht zu erkennen: Er ist klappbar und mit einer Widmung – „Dem Olympiasieger Falk Hoffmann“ – versehen. Geschlossen zeigt er die Olympischen Ringe.

Schülermann Philip