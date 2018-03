Schauen, schlemmen, schnacken

Wismar. Scharenweise strömen die Besucher zur Hanseschau. Kurz nach 10 Uhr ist der Parkplatz voll. Auch die neun Messehallen füllen sich schnell. Mathias Diederich (CDU), stellvertretender Landrat, betont die Chance der Verbrauchermesse: „Der Landkreis präsentiert sich als Region, in der man nicht nur gut arbeiten, sondern auch gut leben kann.“ Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) sagt, 28 Jahre Hanseschau stehen für Wachstum. Er zieht die Parallele zur Hansestadt, die sich ebenfalls auf dem „Wachstumspfad“ befindet.

Von Autos bis Fensterrollläden, von Pflanzen bis Mode, von Wein bis Fitnessgeräte: Noch bis Sonntag präsentieren sich 270 Aussteller auf der 28. Hanseschau in Wismar auf dem Festplatz am Bürgerpark. Zur Bildergalerie

Aussteller im Gespräch mit Kunden

Handwerk und Unternehmen zeigen ihre Leistungsfähigkeit. Die rund 270 Aussteller kommen mit den Kunden ins Gespräch. Jörg Altmann vom Hof Hoher Schönberg stellt Rohkost-Öl aus der hofeigenen Pressung vor. Peggy Hautmann von der Wismarer Bäckerei Tilsen reicht Cup-Cakes mit Erdbeercreme über den Tresen. Auch Helga Schäfer aus Schwerin probiert ein kleines Törtchen. Thomas Wesselmeyer von der Strandbar mixt erfrischende Cocktails.

Fit und gesund mit der OZ

Die OZ lädt zu Gesundheitsvorträgen ein. Als einer der ersten Referenten erzählt Schwimmmeister Jens Wohlfromm unter anderem vom gelenkschonenden Aqua-Jogging. Das Wonnemar bietet es montags und mittwochs ab 18.15 Uhr an.

Nur noch heute: bei Handwerkern Tablet gewinnen

Mit einer Sonderschau in Halle 1 ist heute noch die Kreishandwerkschaft vertreten. Unter anderem Friseur-, Bau- und Tischler-Auszubildende wie die 19-jährige Jaqueline Stolpmann zeigen ihre Fertigkeiten und wollen Jugendliche neugierig machen auf ihren Beruf. Schüler können sich noch heute informieren und mit einem Selfie an einem Gewinnspiel teilnehmen. Der Preis ist ein Tablet.

Messeneuling präsentiert getunten Porsche

Messeneuling Marko Schubbe ist aus Lübeck angereist. Sein Porsche, der VW Käfer und die beiden getunten Golfs in Halle 8 ziehen die Blicke auf sich. „Wir wollen den jungen Besucher ansprechen, der an seinem Auto schraubt, und den Familienvater, der Sprit sparen möchte“, sagt Mitarbeiter Oliver Agelink. Und Kinder kommen nicht an „Elmo“, der Plüschfigur aus der Sesamstraße, vorbei.

Am Wochenende: Ehrenamtsmesse

Rund 40 Vereine, Verbände und Organisationen aus Nordwestmecklenburg stellen sich am Wochenende auf der Ehrenamtsmesse Wismar vor. Sie findet in Halle 1 der Hanseschau statt. Der DRK-Kreisverband als Organisator setzt hier die in den vergangenen Jahren erfolgreiche Veranstaltung fort. Unter dem Motto „Sich engagieren – Etwas bewegen“ erhalten die Ehrenamtler die Gelegenheit, sich und ihre Arbeit zu präsentieren sowie in persönlichen Gesprächen neue Mitstreiter zu gewinnen.

Mit dem Bus-Shuttle zum Messegelände

Das Agenturhaus als Veranstalter empfiehlt, den kostenlosen Bus-Shuttle zu nutzen.Ab 9.30 Uhr fährt ein Bus alle 20 Minuten vom Parkplatz im Gewerbegebiet Dammhusen zum Messegelände. Der Parkplatz ist aus allen Fahrtrichtungen ausgeschildert. Pro Tour kommen etwa 30 Besucher mit. Die letzte Rückfahrt erfolgt um 18.10 Uhr.

Geöffnet ist die Hanseschau täglich, 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt sieben, ermäßigt 6 Euro. 13- bis 17-Jährige zahlen drei Euro. Für Kinder: Eintritt frei.

Werfel Haike