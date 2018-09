Seebad Bansin

Heute, am 05.09.2018, ist dieses Bild entstanden, als ich einfach nur mal so aus lange Weile über die Insel Usedom fuhr. Die Weiße Düne lag gerade am Seesteg am Achterwasser in Neppermin und ein kleiner Segler schipperte daran vorbei.

Doreen Barkow