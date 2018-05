Bilder Rostock - Glücksbringer Mehlschwalben Reinhard Lehmitz aus Rostock

Schwalbennester an Häusern und in Stallungen wurden schon immer als Glücksbringer angesehen. Leider werden Schwalben, wie viele Vogelarten, bei uns immer seltener. Hier entsteht die Kinderstube einer Mehlschwalbenfamilie. Das Abschlagen von Schwalbennestern ist übrigens verboten. Was das Schmutzproblem betrifft, kann man leicht Vorsorge treffen. Quelle: Reinhard Lehmitz