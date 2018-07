Ostseebad Sellin

Ich gehe mit meiner Laterne ... heißt es im einem Kinderlied. Was soll ich sagen, ich bin wieder mit meiner Laterne losgezogen und habe dieses mal in der Piratenschlucht (Uferabbruch) auf der Insel Rügen halt gemacht - eines der vielen Verstecke des Seeräubers Klaus Störtebeker. Einer Sage zufolge soll er hier Zuflucht gesucht und Schätze vergraben haben. Leider habe ich diese Schätze nicht gefunden.

So unheimlich der Name der Schlucht, so unheimlich wurde es auch mit zunehmender Dunkelheit. Keine Menschenseele weit und breit mehr zu sehen, absolute Windstille, fast gar keine Wellen mehr und völlige Stille. Ein Schiff der Stena Line fuhr fast lautlos am Horizont in Richtung Fährhafen Mukran vorbei. Und wie ich da so ganz alleine fotografiere taucht doch tatsächlich in etwa 50 Meter Entfernung ein Wildschwein auf!!! Mein Herz ist mir fast in die Hose gerutscht. Ganz wohl wurde mir dann nicht dabei und schmiedete schon Pläne, was ich wohl mache wenn das Schwein auf mich zu kommt. Die Steine im Wasser waren von Algen überzogen, eine mögliche Flucht in Wasser wäre vermutlich nicht so schlecht geworden. Am Ende hat sich das Schwein von selber wieder verzogen und hat meinemn Treiben kaum Beachtung geschenkt - gut für mich :-)

Mario Frost