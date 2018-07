Bilder Barth - Schwalbenschwanz Inge Galepp aus Barth

Erst das zweite mal in meinem Leben konnte ich einen Schwalbenschwanz beobachten. Er in meinem Garten in Barth auf dem Schmetterlingsflieder, und ich denke hier in Mecklenburg-Vorpommern sind die nicht so häufig. Quelle: Inge Galepp